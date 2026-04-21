Продавцы на маркетплейсах столкнулись с падением эффективности внешней рекламы после ограничений VPN-сервисов. Участники рынка сообщают о просадке трафика, снижении числа быстрых покупок и риске сокращения расходов на продвижение. Наиболее заметные потери, по их оценке, несут российские площадки, тогда как Telegram сохраняет прежнюю динамику.

Александр Кряжев/РИА Новости

Изменения затронули ключевую модель онлайн-торговли, когда пользователь переходил из рекламы к оплате за считаные секунды. Теперь часть пользователей с включенным VPN не может сразу открыть карточку товара. Дополнительное действие на этом этапе снижает вероятность заказа, особенно если речь идет о спонтанном спросе.

Коммерческий директор аналитического сервиса для e-commerce Oborotru Владимир Бугаевский сообщил, что рынок уже теряет около 2–3% рекламных переходов. По его словам, оплаченный клик совершается, но пользователь не доходит до покупки — страница не загружается. Та же проблема возникает и с переходами из поисковых систем, где доступ к товарным карточкам также работает нестабильно. Он ожидает, что вслед за этим компании начнут урезать рекламные бюджеты.

Часть продавцов уже меняет стратегию продвижения. Генеральный директор платформы для автоматизации бизнеса на маркетплейсах JVO Максим Логинов заявил, что доля продаж из внешних рекламных интеграций сокращается. По его оценке, поставщики будут активнее использовать внутренние инструменты самих маркетплейсов.

Для площадок это означает усиление контроля над рекламными потоками. Деньги продавцов остаются внутри экосистемы маркетплейсов, а спрос смещается в сторону сервисов автоматизации рекламы, SEO и решений для региональной экспансии, которые помогают занимать органические позиции в выдаче.

По данным ВЦИОМ, спонтанные покупки на маркетплейсах время от времени совершают две трети россиян. Рыночная статистика показывает, что от 70% до 80% решений о покупке принимаются за секунды, поэтому даже небольшое усложнение пути клиента снижает конверсию.

Гендиректор и владелец бренда Rels Иван Петраков считает, что ограничения прежде всего затронули наиболее платежеспособную аудиторию — пользователей альтернативных способов доступа к контенту. Он отметил, что ссылку на товар с Ozon или Wildberries можно получить в Telegram, но открыть ее уже нельзя. По его словам, это заметно снижает число импульсных заказов. Дополнительно сокращается активность пользователей на российских сервисах, включая VK, где аудитория стала реже просматривать ленты с рекламой.

