Аналитики МТС EnergyTool подсчитали, что число майнинговых ферм в России за 2024 год увеличилось на 7% и достигло 136,6 тыс. единиц. Росту их числа не помешали ограничения в некоторых регионах. Наиболее популярной локацией среди майнеров стала Иркутская область, где сосредоточено более 10% выявленных криптоферм.

По данным EnergyTool, суммарная мощность всех уникальных майнинговых ферм в России к январю 2025 года превысила 11 ГВт. В Москве сейчас располагается около 9% всех майнинговых ферм страны, а в Московской области — 8%.

К числу крупнейших регионов также относятся Башкирия и Самарская область. В прошлом году в пятерку лидеров входили регионы Северного Кавказа. При этом, по оценкам экспертов, из 11 ГВт располагаемых мощностей только 3 ГВт используется легальными майнерами.

С 1 января 2025 года майнинг был запрещен в 10 регионах России. Ограничения распространяются на Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Чечню, Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Запорожскую и Херсонскую области.

Кроме этого, в пики энергопотребления майнинг запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. В 2025 году они приходятся на период с 1 января по 15 марта, а в следующие годы — с 15 ноября по 15 марта.

В кабмине отметили, что перечень регионов и территорий не окончательный, он может корректироваться по итогам решений правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики. Ограничения необходимы для сохранение баланса энергопотребления с учетом запросов промышленности.

Ранее сообщалось, что российские компании начали использовать биткоин и другие цифровые валюты в международных расчетах. Это стало возможным после внесения в законодательство изменений, которые способствуют противодействию западным санкциям.