Аналитики SuperJob выяснили какие новогодние подарки россияне считают наименее удачными. Выяснилось, что самое худшее, это остаться вообще без поздравлений. Исследование проводилось в декабре среди 1,6 тыс. респондентов.

По мению 8% россиян самыми худшими подарками, из тех, что традиционно дарят на Новый год, являются различные предметы гардероба. Обычно это носки, халаты, свитера или футболки.

5% считают плохим выбором сувениры-пылесборники, такие, как игрушки, статуэтки, брелоки, открытки, свечи или календари. 3% респондентов не любят, когда им дарят косметику и парфюмерию, потому что с выбором обычно не угадывают.

Еще 3% опрошенных не хотели бы получить на Новый год сладости. 2% не будут рады кухонным принадлежностям или посуде. По 1% считают, что лучше не дарить фрукты и алкоголь.

Среди прочих вариантов неудачных подарков были названы полотенца, бижутерия, книги, домашние животные, пледы и рюкзаки. А 4% опрошенных назвали худшим новогодним подарком известие о чем-то неприятном накануне праздника или отсутствие праздничного настроения.

При этом 15% участников опроса считают, что худший новогодний подарок — это его отсутствие. Также аналитики выяснили, что каждый третий россиянин никогда не получал плохих подарков.

Мужчины чаще, чем женщины, недовольны, когда на Новый год им дарят предметы одежды (12% против 5% соответственно). Женщины больше критикуют сладости (4% против 2%) и кухонные принадлежности (2% против 1%) в качестве презента.

Ранее стало известно, что россияне планируют потратить на покупку подарков в среднем 8,5 тыс. руб. Самыми популярными вариантами стали средства для ухода за собой, товары для дома, а также продукты питания, например сладости, вино и фрукты.