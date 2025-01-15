В медиахолдинге Rambler&Co выяснили, что более 40% россиян заходят в интернет сразу после пробуждения. Эксперты узнали, сколько времени пользователи проводят в сети, и как долго готовы быть офлайн. В опросе приняли участие 179 278 человек.

Исследование показало, что почти половина россиян (45%) начинают просматривать информацию в интернете для личных целей сразу после пробуждения. В прошлом году этот показатель был на 7% ниже.

22% опрошенных заходят в сеть за завтраком, а 16% — по пути на работу и в дневное время. Еще 17% заходят в интернет лишь вечером.

Эксперты выяснили, что 32% россиян проводят онлайн три-четыре часа в день, а 29% — более 5 часов. 26% опрошенных ограничиваются одним-двумя часами, а 6% остаются в сети весь день.

41% респондентов назвали основным назначением интернета чтение новостей. Еще 24% используют его для поиска информации, 16% выходят в сеть только для общения, а 7% — для просмотра видео.

7% участников опроса интернет нужен исключительно для рабочих дел. Заказ товаров и услуг на первое место поставили 5% респондентов.

Большинство россиян (56%) рассказали, что не могут представить свою жизнь без интернета. Среди тех респондентов, кому сложно жить без подключения к сети, только 7% признались, что могут быть офлайн максимум неделю.

Каждый десятый опрошенный готов провести без интернета несколько дней, но 15% начинают скучать менее чем через час. При этом 32% готовы отказаться от развлечений в сети, но не от сервисов и общения. У 36% россиян чувство беспокойства возникает уже через несколько часов без доступа к интернету.

Ранее аналитики выяснили, как россияне коротают время по дороге на работу. В исследовании приняли участие респонденты, которые добираются до рабочего места на общественном или служебном транспорте не менее получаса. Чаще всего они читают книги, слушают музыку, спят и листают новости.