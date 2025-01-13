Аналитики сервиса Superjob выяснили, как россияне коротают время по дороге на работу. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов, которые добираются до рабочего места на общественном или служебном транспорте не менее получаса. Чаще всего они читают книги, слушают музыку, спят и листают новости.

Опрос показал, что чаще всего россияне проводят время по дороге на работу за чтением книг. Об этом сообщили почти треть респондентов — 29%. 14% рассказали, что предпочитают слушать музыку, а еще 12% — спать или просматривать новости в интернете.

Еще 7% по пути смотрят фильмы или сериалы, а 6% готовятся к работе и изучают документацию, составляют график или распределяют задачи. Листают социальные сети 5% опрошенных. По 4% играют в мобильные игры и общаются с родственниками по телефону или в мессенджерах.

Реже всего по дороге на работу россияне общаются с едущими рядом коллегами, медитируют, слушают подкасты и аудиокниги и разгадывают кроссворды. Ничего не делают в пути 22% опрошенных.

Женщины чаще мужчин говорили о чтении книг в дороге (35% против 23%), общению с близкими по телефону (3% против 1%) или ничего не делали (26% против 17%). Мужчины же чаще отдают предпочтение музыке (15% против 12%), сну (15% против 9%) и планированию дня (8% против 4%). При этом и те и другие одинаково интересуются новостями (по 12%), фильмами и сериалами (8% и 7%).

Другое исследование показало, что у подавляющего большинства россиян (87%) есть хотя бы одно увлечение, а более половины участников опроса (57%) имеют сразу несколько хобби. Спортом увлекаются 37% респондентов, а 34% — чтением. По 18% россиян выбрали рисование и путешествия.