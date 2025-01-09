Эксперты «Авито Недвижимости» опросили 2 тыс. совершеннолетних россиян и выяснили, как удаленный и гибридный форматы работы влияют на предпочтения в выборе жилья, обустройство рабочего места и желание переехать за город. Оказалось, что 65% респондентов на «удаленке» хотели бы переехать за город. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Исследование показало, что 29% опрошенных россиян работают в офисе на постоянной основе. 22% респондентов заняты в сферах, которые не предусматривают удаленный формат.

Еще 22% работают в гибридном графике, то есть приходят в офис только несколько дней в неделю, а 12% — полностью удаленно.

Чаще всего, в 38% случаев, удаленный формат занятости выбрали участники опроса в возрасте до 24 лет. В меньшей степени он характерен для респондентов старше 65 лет (9%).

Для 53% опрошенных полностью или частично удаленная работа никак не отразилась на выборе жилья. Но 14% поменяли квартиру на более просторную или удобную, например, с отдельным рабочим местом. 25% из них — респонденты в возрасте до 24 лет.

Также исследователи выяснили, что 11% респондентов уезжали за город на время, например, на лето, а 9% — переехали на совсем. Еще 9% просто выбрали жилье в другом районе.

Большинство (34%) участников опроса обустроили рабочую зону в гостиной или спальне, а 30% — в отдельной комнате или кабинете. Еще 16% респондентов работают на кухне, а 11% — на балконе.

Исследование показало, что 65% опрошенных хотели бы переехать за город и работать в удаленном или гибридном формате. Среди них 24% отметили, что главное преимущество в смене места жительства — это возможность быть ближе к природе.

Для 17% главной мотивацией является перспектива находиться вдали от шумного города и иметь более просторное жилье.

Еще 9% респондентов хотели бы переехать за город, чтобы сэкономить на покупке или аренде недвижимости. Чаще это называли преимуществом респондент в возрасте до 24 лет (20%), а реже — от 35 до 44 лет (2%).

Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин отметил, что рост рынка загородной недвижимости и ИЖС связан с трендом на удаленный формат работы.

По его мнению, интерес особенно заметен среди семей с детьми, так как по сравнению с городом, там можно позволить себе гораздо более просторное жилье.

Ранее законодатели предложили предоставить заболевшим работникам выбор: больничный с потерей зарплаты или работа из дома с сохранением полного оклада. Эксперты поднимают вопрос о необходимости постепенно увеличивать компенсацию за время болезни. Однако работодатели опасаются злоупотреблений со стороны сотрудников.