Эксперты «Авито Рекламы» выяснили, в каких форматах россиянам удобнее воспринимать интернет-рекламу, и каково ее влияние на покупательское поведение. Половина (51%) из 7 тыс. респондентов заявили, что доверяют рекламе на маркетплейсах и классифайдах. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

Опрос показал, что 79% россиян замечают рекламу в онлайн-сервисах. 68% респондентов обращают на нее внимание в мобильных приложениях.

Почти половина (48%) замечают ее в мобильных версиях сайтов, а 44% — на их веб-версиях. Только 1% опрошенных сообщили, что вообще не обращают внимания на рекламные объявления в сети.

43% опрошенных назвали статичное изображение с текстом самым удобным форматом рекламы. Для 37% более предпочтительными оказались видеоролики. Еще 18% отметили брендированные изображения без текста.

Интерактивная реклама с геймификацией нравится 12% респондентов. Меньше всего опрошенных обращают внимание на текстовую рекламу без изображений (8%) и аудиорекламу в музыкальных сервисах (9%).

47% россиян сообщили, что статичное изображение с текстом подтолкнуло их к покупке. Еще 36% приобрели товар или услугу после просмотра рекламных видеороликов.

Эксперты отмечают, что женщины обращают внимание на видеоконтент чаще мужчин — 39% против 35% соответственно.

50% респондентов сообщили, что именно реклама на классифайдах и маркетплейсах располагает их к моментальной покупке.

Директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон отметил, что этот показатель выше, чем в классических рекламных каналах. Такая тенденция, в свою очередь, делает e-commerce привлекательной платформой для размещения информации о брендах, считает эксперт.

Также, по мнению опрошенных россиян, к покупкам располагает реклама в интернет-магазинах (35%), поисковых системах (30%), социальных сетях (30%) и мессенджерах (20%).

Большинство респондентов (51%) отметили классифайды и маркетплейсы как надежный источник рекламы. Рекламе в интернет-магазинах доверяет 29% опрошенных, в поисковиках — 27%, а в социальных сетях — 25%.

Исследование показало, что реклама в мессенджерах более интересна (23%) для россиян в возрасте от 18 до 24 лет, чем другим возрастным группами.

Ключевыми элементами, которые определяют восприятие онлайн-рекламы, является визуальная привлекательность изображений или видеороликов. Этот критерий отметили 44% респондентов.

Вторым по значимости условием (40%) является возможность покупки из сервиса, в котором пользователь увидел рекламу. Для 28% опрошенных важна заметность рекламных баннеров, а для четверти (24%) — их нативность.

Напомним, что недавно федеральная антимонопольная служба опубликовала новые критерии, позволяющие определить интернет-рекламу на маркетплейсах, поисковиках и сайтах-агрегаторах. Информация дополняет принятый в конце 2024 года закон о введении отчислений в размере 3% за рекламу в сети.