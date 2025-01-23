Долгое время снижение биоразнообразия рек и озер оставалось вне поля зрения и не принималось во внимание. Первая комплексная оценка риска вымирания пресноводных видов, опубликованная в журнале Nature, может изменить эту ситуацию. Ученые, участвовавшие в исследовании, использовали недавно составленный «красный список» пресноводных рыб, стрекоз и самоцветов.

Эколог, специализирующийся на пресноводных водоемах Иван Джонс, рассказал, что испытывает разочарование, поскольку в природоохранной и исследовательской деятельности доминируют сухопутные и морские виды. По его словам, реки, озера, пруды и другие водно-болотные угодья на своей относительно небольшой площади вмещают непропорционально большое количество мирового биоразнообразия.

Красные списки, которые использовали исследователи — это официальные перечни природоохранного статуса, составляемые Международным союзом охраны природы (МСОП). Они объединили эти данные с данными из ранее опубликованного красного списка пресноводных крабов, раков и креветок. В общей сложности они оценили более 23 тыс. видов.

Авторы пришли к выводу, что почти четверть (24%) пресноводных видов находится под угрозой исчезновения. То есть они официально признаны уязвимыми, находящимися под угрозой исчезновения, критически исчезающими или вымершими в дикой природе. В их число также входят находящийся под угрозой исчезновения европейский угорь и белокогтистый рак, которые, как отмечает Джонс, в изобилии водились в ручьях его детства.

В оценках присутствует некоторая неопределенность, особенно потому, что для установления риска вымирания некоторых видов недостаточно данных. Авторы используют общепринятый и надежный метод для ее устранения, но отмечают, что недостаток данных затрагивает значительно большую часть пресноводных видов, чем тех, которые обитают на суше.

Несмотря на то что большая часть видов пресноводных моллюсков находится под угрозой исчезновения, авторы не смогли включить их в свой анализ, так как по многим видам не хватает данных. Кроме того, они имеют лишь общее представление о статусе широкого спектра других пресноводных видов, в частности беспозвоночных, таких как поденки, веснянки или различные жуки, многие из которых очень чувствительны к загрязнению.

По словам исследователей, цифра в 24% пресноводных видов, находящихся под угрозой исчезновения, шокирует их, но при этом, она сопоставима с оценкой для преимущественно наземных амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих, из которых 23% находятся под угрозой.

Поскольку красные списки МСОП используются для документирования тенденций в биоразнообразии и, следовательно, для обоснования национальной и глобальной стратегии, данные по наземным позвоночным доминируют в науке и политике в области охраны природы.

Таким образом, до сих пор глобальное экологическое управление было сосредоточено на наземных и морских экосистемах, несмотря на то, что пресноводные организмы нуждаются в особом управлении. Благодаря этой оценке стало ясно, что необходимо разработать политику, направленную на защиту и улучшение состояния именно пресноводных видов. Это означает, что нужно думать о бассейнах рек в целом, а не о непосредственном ареале обитания вида. Также необходимо учитывать, как связаны между собой реки и озера и как меняется доступность воды в зависимости от сезона.

В новом исследовании загрязнение, плотины, забор воды, изменения в землепользовании, чрезмерная эксплуатация, инвазивные виды и болезни занимают важное место среди угроз. При этом большинство видов подвергаются воздействию более чем одной из них.

В пресных водах, расположенных в районах известняка и других пористых пород, богатых кальцием, обитает больше видов, находящихся под угрозой исчезновения, чем можно было бы ожидать, что подчеркивает важность меловых потоков, где давление из-за эксплуатации водных ресурсов и загрязнения является более выраженным.

Хотя нынешние усилия по возложению ответственности на британские компании по водоснабжению за сокращение сброса сточных вод в реки и озера заслуживают одобрения, эффективность водопользования и стоки должны учитываться в процессе принятия решений, начиная с проектирования зданий и градостроительства и заканчивая индивидуальным ежедневным использованием воды.

Природоохранные решения, такие как посадка деревьев или защита водно-болотных угодий, предлагают путь вперед, который одновременно приносит пользу биоразнообразию и благосостоянию человека.

Отсутствие понимания больше не может служить оправданием для бездействия. Как отмечают авторы нового исследования, в пресных водах обитает более 10% всех известных видов, в том числе около трети позвоночных и половина рыб, и при этом они занимают менее 1% поверхности Земли. Многие из пресноводных видов, рассматриваемых в данном исследовании, имеют важное социальное и экономическое значение.

Пресноводные рыбы являются важным источником белка для многих человеческих обществ, а такие виды, как атлантический лосось, поддерживают индустрию рыболовства и туризма, которая имеет решающее значение для многих районов с ограниченными возможностями получения дохода.

Другие виды, хотя на первый взгляд и не имеют значения для человеческого общества, процветают в чистой воде. Повсеместное сокращение их численности отражает растущее загрязнение и другие нагрузки. Исследователи отмечают, что это не сулит ничего хорошего в условиях изменения климата и уменьшения доступности воды.

Также согласно новому исследованию ученых из Института Silent Spring, около трети населения США подвергается воздействию нерегулируемых загрязняющих веществ в питьевой воде, способных навредить здоровью. Кроме того, латиноамериканские и чернокожие сообщества испытывают непропорционально серьезные последствия, сталкиваясь с более высокими уровнями опасных загрязняющих веществ.