Российская онлайн-платформа hh.ru и ресурс с отзывами сотрудников Dream Job провели опрос среди 2 тыс. соискателей. Исследователи выяснили, на что обращают внимания жители России при поиске работы и насколько при этом важны отзывы сотрудников о работодателе. Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.
Самыми важными факторами, влияющими на решение соискателя откликнуться на вакансию, стали:
Средний показатель важности отзывов при выборе компании составил 4,2 по пятибалльной шкале. 52% респондентов назвали их одним из самых значимых. Годом ранее максимальную оценку отзывам присвоили 44% соискателей.
Исследование показало, что получив предложение о работе, 95% кандидатов опираются на отзывы о компании для принятия окончательного решения. При этом 69% из них отмечают, что комментарии сотрудников существенно на него влияют.
Как правило, при поиске работы кандидаты рассматривают несколько компаний одновременно. 44% из них обращают внимание на 4-10 работодателей, а 41% — более чем на 15 компаний.
Эксперты отмечают, что в условиях высокой конкуренции отзывы могут стать важным инструментом для улучшения процесса найма, так как 64% соискателей сравнивают компании именно по ним.
Результаты опроса показали, что абсолютное большинство (95%) кандидатов регулярно читают мнения о работодателях. Еще 61% респондентов сообщили, что изучают комментарии о каждой интересующей их компании.
Чаще всего в отзывах от сотрудников соискатели ищут следующую информацию:
Для формирования мнения о компании соискателям обычно достаточно ознакомиться с 6-10 комментариями. 83% участников опроса считают наиболее информативными отзывы, которые содержат как положительные, так и отрицательные аспекты работы в организации.
Согласно результатам исследования, работодатели, которые просят своих текущих или бывших сотрудников делиться исключительно хорошими впечатлениями о компании, не способствуют повышению эффективности найма. Только 2% опрошенных отметили, что исключительно положительные отзывы являются полезными.
Опрос также показал, что для 71% россиян отзывы не менее важны, чем условия труда и требования к кандидатам. Кроме того, соискатели ценят, когда компании активно работают с обратной связью.
48% респондентов отмечают, что ответы работодателей на отзывы положительно сказываются на общем впечатлении о компании и повышают доверие к ней. Также важно, чтобы в ответах они признавали существующие проблемы и предлагали пути их решения. При этом, 83% опрошенных заявили, что скрытие отзывов ухудшает их мнение о работодателе.
Ранее эксперты выяснили, как часто россияне проявляют инициативу на работе. По мнению 35% опрошенных, делать это надо только для карьерного роста, а еще 25% — только для выстраивания отношений с коллегами и руководством.