Российская онлайн-платформа hh.ru и ресурс с отзывами сотрудников Dream Job провели опрос среди 2 тыс. соискателей. Исследователи выяснили, на что обращают внимания жители России при поиске работы и насколько при этом важны отзывы сотрудников о работодателе. Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.

Самыми важными факторами, влияющими на решение соискателя откликнуться на вакансию, стали:

уровень зарплаты;

условия труда;

отзывы сотрудников.

Средний показатель важности отзывов при выборе компании составил 4,2 по пятибалльной шкале. 52% респондентов назвали их одним из самых значимых. Годом ранее максимальную оценку отзывам присвоили 44% соискателей.

Исследование показало, что получив предложение о работе, 95% кандидатов опираются на отзывы о компании для принятия окончательного решения. При этом 69% из них отмечают, что комментарии сотрудников существенно на него влияют.

Как правило, при поиске работы кандидаты рассматривают несколько компаний одновременно. 44% из них обращают внимание на 4-10 работодателей, а 41% — более чем на 15 компаний.

Эксперты отмечают, что в условиях высокой конкуренции отзывы могут стать важным инструментом для улучшения процесса найма, так как 64% соискателей сравнивают компании именно по ним.

Результаты опроса показали, что абсолютное большинство (95%) кандидатов регулярно читают мнения о работодателях. Еще 61% респондентов сообщили, что изучают комментарии о каждой интересующей их компании.

Чаще всего в отзывах от сотрудников соискатели ищут следующую информацию:

79% — о своевременности выплаты заработной платы;

73% — о коммуникации с руководством;

68% — об отношениях в коллективе;

55% — о возможностях карьерного роста;

52% — о поддержке в решении задач;

47% — о гибкости графика работы;

46% — об условиях отпуска и больничного;

46% — о степени нагрузок и частоте сверхурочных задач;

40% — о наличии ДМС и других льгот;

38% — о наличии интересных задач и проектов.

Для формирования мнения о компании соискателям обычно достаточно ознакомиться с 6-10 комментариями. 83% участников опроса считают наиболее информативными отзывы, которые содержат как положительные, так и отрицательные аспекты работы в организации.

Согласно результатам исследования, работодатели, которые просят своих текущих или бывших сотрудников делиться исключительно хорошими впечатлениями о компании, не способствуют повышению эффективности найма. Только 2% опрошенных отметили, что исключительно положительные отзывы являются полезными.

Опрос также показал, что для 71% россиян отзывы не менее важны, чем условия труда и требования к кандидатам. Кроме того, соискатели ценят, когда компании активно работают с обратной связью.

48% респондентов отмечают, что ответы работодателей на отзывы положительно сказываются на общем впечатлении о компании и повышают доверие к ней. Также важно, чтобы в ответах они признавали существующие проблемы и предлагали пути их решения. При этом, 83% опрошенных заявили, что скрытие отзывов ухудшает их мнение о работодателе.

Ранее эксперты выяснили, как часто россияне проявляют инициативу на работе. По мнению 35% опрошенных, делать это надо только для карьерного роста, а еще 25% — только для выстраивания отношений с коллегами и руководством.