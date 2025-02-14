В начале фильма «Реальная любовь» персонаж Хью Гранта говорит, что, когда он чувствует себя грустным, ему приходит на ум аэропорт Хитроу, где царит радость: пары целуются, друзья обнимаются, а дети смеются, прыгая в объятия своих родителей. Это показывает важность физической близости, которая положительно влияет на психическое здоровье, считает Вирен Свами, профессор социальной психологии из Университета Англии Раскина.

Физическая привязанность является одним из наиболее прямых и важных способов, с помощью которых люди демонстрируют близость в своих романтических отношениях. Это явление встречается во всем мире, несмотря на различия в культурных взглядах на любовь и романтику. Люди, состоящие в отношениях, имеют тенденцию к более частым и интимным физическим проявлениям привязанности по сравнению с теми, кто одинок.

Способы прикосновения к партнеру существенно отличаются от того, как человек взаимодействует с другими людьми. В одном исследовании участников попросили погладить свою вторую половинку, друга, незнакомца или искусственную руку. В результате выяснили, что участники делали это гораздо медленнее, когда касались партнера. Такие медленные и нежные поглаживания воспринимаются как более приятные и эротичные, в отличие от более быстрых движений. Свами отмечает, что даже просто мысль о физической близости с любимым человеком может вызывать приятные эмоции и эротические ощущения.

На сегодняшний день существует множество доказательств о том, что физический контакт оказывает положительное влияние на физическое и психологическое состояние. Одно крупное исследование, посвященное «прикосновениям», таким как массаж, охватило 212 экспериментов с участием более 13 тыс. человек. Результаты показали, что прикосновения способствуют улучшению различных аспектов здоровья, включая качество сна, артериальное давление и уровень усталости. Прикосновения помогают снизить боль, а также проявления депрессии и тревожности.

Однако прежде чем спешить записаться на массаж, следует знать, что наибольшую пользу приносит физическая близость с партнером. Несколько исследований показали, что у пар физическая близость связана с целым рядом факторов, включая снижение кровяного давления и улучшение иммунной реакции.

Физическая привязанность в парах также способствует лучшему психологическому благополучию. Одно исследование установило, что пары, обнимавшиеся во сне, незадолго до или после сна, чувствовали себя счастливее и спокойнее по утрам.

Физическая близость, такая как поцелуи и объятия после секса, очень важна для повышения удовлетворенности в отношениях. Эти моменты помогают людям чувствовать себя ближе друг к другу. Даже если у пары возникают конфликты, простое объятие может помочь снизить напряжение и негативные эмоции.

Кроме того, постоянное прикосновение и физическая привязанность поддерживают эмоциональную устойчивость. Исследования показывают, что когда женщины держат своих партнеров за руки, у них заметно уменьшается страх и тревога. В то время как нехватка физического контакта может негативно сказаться на общем состоянии. Например, во время пандемии многие люди почувствовали одиночество из-за отсутствия близости, что привело к повышению уровня тревожности и депрессии.

Физическая привязанность обладает несколькими способами, с помощью которых приносит значительные преимущества. Ласковые прикосновения способствуют активации центров удовольствия в мозге, что улучшает настроение и создает ощущение общего благополучия. Прикосновения также стимулируют выработку окситоцина — гормона, играющего важную роль в укреплении социальных связей и повышении уровня доверия между людьми.

В одном из проведенных исследований было обнаружено, что десятиминутный массаж шейной области и плеч, выполненный партнером, способствует снижению уровня кортизола, болевых ощущений и регулированию общего стресса.

С психологической точки зрения, физическая привязанность в романтических отношениях представляет собой один из ключевых способов управления эмоциональным состоянием. Заботливые прикосновения к партнеру способны значительно поднять его настроение и обеспечить чувство защиты и безопасности.

Тем не менее следует помнить, что не всем людям нравится физический контакт, даже если он исходит от их партнеров. Существуют те, кто предпочитает «избегать прикосновений». Например, есть люди, которые часто чувствуют себя некомфортно в ситуациях эмоциональной близости. В то же время представители тревожного типа привязанности, для которых характерен страх быть покинутыми, могут желать больше прикосновений, чем получают.

Согласно исследованиям, если в паре существует схожесть в предпочтениях прикосновений, это способствует увеличению близости и преданности друг другу. Поэтому, когда два человека находят общий язык в вопросах физического контакта, это может значительно укрепить их отношения и создать прочную основу для дальнейшего развития связи.

Рейчел Глик работает психотерапевтом уже более 30 лет. По ее словам, многие пары, с которыми она встречается, просто не понимают, что их слова и язык тела, даже если они не кричат, могут быть неуважительными. Она поделилась шестью типами фраз, которые являются тревожным сигналом в отношениях.