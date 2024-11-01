Новое исследование, опубликованное в журнале Endocrine Society, показало, что активные физические нагрузки эффективнее в борьбе с чувством голода по сравнению с умеренными тренировками. Этот эксперимент акцентирует внимание на «гормоне голода», предполагая, что интенсивность упражнений может играть важную роль в снижении веса.

Исследователи изучили влияние различных уровней интенсивности упражнений на уровень грелина, известного как «гормон голода», который отвечает за аппетит. «Мы обнаружили, что интенсивные упражнения более эффективно понижают уровень грелина, чем умеренные, — комментирует Кара Андерсон, ведущая автор исследования из Университета Вирджинии. — Также мы заметили, что после таких тренировок у людей возникало меньшее чувство голода, чем после умеренных нагрузок».

Грелин участвует во множестве биологических процессов, включая регуляцию энергетического баланса, контроль аппетита, обмен глюкозы, функции иммунной системы, а также на сон и память. Он имеет две основные формы: ацилированную(AG) и деацилированную (DAG).

Однако данные о том, как интенсивность физических нагрузок воздействует на эти формы, особенно в отношении подавления аппетита, пока ограничены и в основном касаются мужчин. Чтобы восполнить этот пробел, в исследовании приняли участие восемь мужчин и шесть женщин. Участники голодали в течение ночи, затем выполняли упражнения разных уровней интенсивности, определенных на основе измерений уровня молочной кислоты в крови, после чего оценивали свои ощущения голода.

Результаты показали, что в исходном состоянии у женщин общий уровень грелина был выше, чем у мужчин. При этом у женщин после интенсивной тренировки его уровень значительно снижался.

Ученые установили, что при умеренной интенсивности физических упражнений уровень грелина либо не изменялся, либо слегка повышался. Они также отметили, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять, как эффекты физических нагрузок могут различаться между мужчинами и женщинами.

Когда речь заходит о физических упражнениях для поддержания здоровья сердца, важно осознавать ценность интенсивных тренировок в раннем возрасте. Новые исследования показывают, что для защиты от гипертонии необходимо сохранять уровень физической активности на протяжении среднего возраста. При этом социальные факторы могут усложнять эту задачу для некоторых людей, что подтверждается исследованием более 5 тыс. участников в четырех городах США.