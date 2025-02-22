Благодаря программам рассрочки, недвижимость остается одним из наиболее популярных инвестиционных инструментов. Такие решения позволяют покупателям не только сохранить капитал, но и нарастить его путем сдачи объекта в аренду. Девелоперская компания «Мармакс» определила и проанализировала ключевые критерии, по которым инвесторы выбирают недвижимость. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Эксперты выяснили, что сегодня порядка 15% сделок с недвижимостью приходится на инвесторов, из которых 9% покупают ее с целью сдачи в аренду, а 6% — для последующей перепродажи. Остальные 85% приобретают жилье для личного использования.

Популярным способом покупки среди инвесторов за последнее время стала программа рассрочки, на которую приходится 60% сделок. Это связано с сокращением числа тех, кому доступны ипотечные продукты.

Отдельно эксперты выделили покупателей, имеющих возможность воспользоваться «Семейной ипотекой». Это пары минимум с одним ребенком до семи лет. В 15% случаев они приобретают недвижимость своим детям на будущее. Отмечается, что эти клиенты не планируют сдавать или перепродавать квартиру.

Наибольшим спросом пользуются объекты, находящиеся в стадии строительства. Покупка позволяет извлечь максимальную экономическую выгоду благодаря низкой цене проекта на старте. Такие сделки составляют порядка 60% от общего количества. Инвесторы в данном случае ориентируются на дальнейшую аренду или перепродажу.

Самой востребованной планировкой по традиции является однокомнатная квартира — стоимость квадратных метров такой недвижимости больше, а общая цена при покупке выходит ниже.

Кроме того, все чаще инвесторы стали обращать внимание на ЖК бизнес-класса, поскольку в таких проектах отмечается наиболее стремительный рост цены квадратного метра и арендной ставки.

Небольшие квартиры простой геометрической формы пользуются наибольшим спросом на арендном рынке, а также отличаются простотой проведения ремонтных работ. Клиенты также учитывают особенности самого проекта, такие как архитектура фасадов, придомовая территория, наличие необходимой социальной и коммерческой инфраструктуры и транспортная доступность.

Ранее стало известно, что из-за напряженности в экономике и высокой инфляции россияне стремятся к получению дополнительных доходов из стабильных источников. Еще недавно инвестиции в недвижимость были одним из наиболее распространенных способом заработка, но сегодня они теряют свою привлекательность.