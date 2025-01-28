Из-за напряженности в экономике и высокой инфляции россияне стремятся к получению дополнительных доходов из стабильных источников. Еще недавно инвестиции в недвижимость были одним из наиболее распространенных способом заработка, но сегодня они теряют свою привлекательность. Эксперты компании по выпуску амфибийной техники «Север» выяснили, во что предпочитают вкладывать деньги россияне и какие варианты быстрее окупаются. Результатами исследования они поделились с редакцией «Инк.».

По данным опроса, 45% россиян хотели бы инвестировать накопленные средства в покупку жилой недвижимости. Однако эксперты уверены, что выгода такого решения преувеличена, а риски, как правило, недооценены. На фоне роста ставок по ипотеке и высокой стоимости жилья вложения могут не окупиться.

Отмена льготной ипотеки и рост ключевой ставки привели к удорожанию жилищных кредитов и ужесточению банковских условий. По оценкам экспертов отрасли, в 2025 году максимальные ставки могут достичь 32– яя]33% годовых. При этом стоимость квартир не уменьшается, а рост цен на аренду жилья замедлился из-за большого количества предложений и падения покупательской способности россиян.

Эксперты выяснили, что вторым по популярности вариантом для инвестиций оказалось обучение. Вкладывать средства в него готовы 29% опрошенных. Во многом это связано со структурными изменениями на рынке труда — люди все чаще стремятся получить новую, более востребованную и высокооплачиваемую профессию или расширить пул своих навыков.

Руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова сообщила, что на сегодняшний день рабочие, производственные и строительные специальности являются самыми востребованными на рынке труда. Так, соотношение активных резюме на одну вакансию в этих областях сейчас ниже трех, тогда как норма — от четырех.

«Нехватка кадров вынуждает работодателей повышать зарплаты, что делает эти профессии более привлекательными. Понимая это, современные россияне все более охотно вкладываются в свое образование и профессиональное развитие, многие готовы инвестировать в освоение новой, более высокооплачиваемой специальности», — отметила Игнатова.

Также в топ-3 объектов для инвестиций вошли ценные бумаги. В них готовы вкладываться 13% россиян. Популярность этого способа сохранить и приумножить средства растет. По итогам ноября 2024 года, количество частных инвесторов на Московской бирже составило 34,7 млн человек, что на 493 тыс. больше, чем в октябре.

При этом эксперты отмечают, что инвестиции в ценные бумаги всегда сопряжены с существенным риском, а получить значительную прибыль от таких вложений возможно лишь спустя значительное время.

Опрос также показал что россияне реже всего готовы вкладываться в предметы роскоши и искусства, а также в транспортные средства. Такие варианты находят выгодными всего по 7% опрошенных.

«Покупка особой коллекционной модели автомобиля больше подходит для инвестиций в классическом понимании. Обычный автомобиль — это сохранение капитала и возможность получения дохода за счет эксплуатации», — пояснил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

По оценкам эксперта, в 2025 году рост цен на автомобильные бренды, официально поставляемые в Россию, составит около 10%. Учитывая машины, которые ввозятся в страну по схеме параллельного импорта, стоимость увеличится на 15–20% по итогам 2025 года.

Бренд-директор КАЗ «Север» Наталья Анохина отмечает, что транспорт сегодня становится инвестиционно привлекательным, так как его стоимость растет. Особенно интересна для вложений амфибийная техника, например аэролодки, которые также относятся и к недвижимости (согласно статье 130 ГК РФ), и снегоболотоходы.

По мнению эксперта, такой способ вложения средств имеет несколько преимуществ. Во-первых, это относительно новый для России рынок, а значит, здесь нет переизбытка предложений.

Во-вторых, стоимость аренды техники регулярно растет, а спрос на нее отличается постоянством независимо от смены сезонов. В-третьих, прибыль от таких инвестиций можно получить довольно быстро, зачастую — с первых дней эксплуатации.

Напомним, что, по прогнозам экспертов, инвестиции в недвижимость в 2025 году могут сократиться более чем на треть, а в площадки под жилье — на 40%. Это связано с высокой ключевой ставкой и дорогим финансированием. В период с января по ноябрь 2024 года общий объем инвестиций в недвижимость составил 1,05 трлн руб., превысив на 50% результат аналогичного периода 2023 года.