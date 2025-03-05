Маркетинговое агентство ORO выяснило, как компании теряют лояльность покупательниц из-за гендерных клише. Исследование показало, что стереотипные образы женщин в рекламе вызывают у аудитории негативные эмоции, а в ряде случаев даже снижают доверие к брендам. Наибольшее раздражение вызывают у покупательниц образы «идеальной домохозяйки», стереотипные роли матери и жены, а также чрезмерная сексуализация.

43% опрошенных женщин поделились, что чаще всего негативную реакцию вызывает у них образ женщины-домохозяйки в рекламе. Они находят такую подачу устаревшей и навязчивой. Особенно критично к нему относятся молодые женщины. В возрастной группе от 18 до 34 лет раздражение выразили 50% респонденток.

Не менее остро воспринимаются навязанные обществом роли заботливой матери и жены. По мнению 41% женщин, такие образы являются чрезмерно шаблонными и не отражают реальное положение дел.

Еще 33% заявили, что их раздражает чрезмерная сексуализация женских образов в рекламе. Это подчеркивает растущий запрос на более реалистичное и современное представление женщин в маркетинговых кампаниях.

28% женщин поделились, что использование клишированных образов снижает их доверие к бренду. При этом 39% не видят в этом проблемы, а 33% затруднились ответить. Это указывает на то, что аудитория становится более требовательной к контенту и готова пересматривать свое отношение к компаниям, которые продолжают транслировать устаревшие представления о женщинах.

Несмотря на это, стереотипная реклама остается популярной. 35% респонденток отметили, что регулярно видят ролики с гендерными клише. Еще 20% обращают внимание на сюжеты, где женщин представляют как слабых.

Также, 37% сообщили, что сталкиваются с такими примерами рекламы довольно редко. Это говорит о том, что вопрос дискриминационных образов остается актуальным, но не для всех является проблемой.

По мнению директора по развитию бизнеса FMCG & Retail ORO Дмитрия Моисеева, женщины хотят, чтобы в рекламе демонстрировали их индивидуальность, а не сводили все к стереотипам. Маркетинг, основанный на уважении к аудитории, формирует доверие и лояльность, а реклама без стереотипов становится не просто трендом, а необходимостью, подытожил он.

Ранее эксперты выяснили, что россияне до сих пор связывают лидерство с мужчинами. Только 3% хотели бы видеть своим начальником женщину. Такого мнения придерживаются представители обоих полов. Аналитики полагают, что это связано со стереотипами. При этом для представителей миллениалов и зумеров, пол начальника не так важен.