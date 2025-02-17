Эксперты ВЦИОМ выяснили, что россияне до сих пор связывают лидерство с мужчинами. Только 3% хотели бы видеть своим начальником женщину. Такого мнения придерживаются представители обоих полов. Аналитики полагают, что это связано со стереотипами. При этом для представителей миллениалов и зумеров, пол начальника не так важен.

Эксперты ВЦИОМ пришли к выводу, что главный стереотип о роли мужчин, как лидеров, строится на их «типичных» качествах. Также часто люди приводят аргумент об «эволюционной роли мужчины». В то время как позиция женщин строится исключительно на личностных качествах — ответственности, уме, моральной стойкости и так далее.

Опрос показал, что 48% россиян считают мужчин более предрасположенным к лидерству, и только 8% думают так о женщинах. По мнению 33% опрошенных, мужчинам присущи соответствующие черты: сдержанность, ум, отсутствие эмоциональности, активность и решительность.

Оказалось, что 29% считают, что в мужчинах «природой заложено лидерство, на генетическом уровне». 22% респондентов заявили, что они более расположены к руководящим должностям, «потому что они мужчины», еще 9% сослались на сложившиеся в обществе стереотипы.

Из тех, кто поддержал женщин-лидеров, большинство (82%) указали на ум, грамотность, ответственность, активность, амбициозность, и моральную силу.

Треть участников опроса (33%) хотели бы видеть своим начальником мужчину, а женщину — только 3%. Для 61% пол не важен, этот вариант в основном выбрали люди, рожденные в 1982–1991 годах и в 2001-м и позже.

Для молодежи, особенно зумеров и младших миллениалов, пол руководителя оказался не важен. Это поколение выросло в среде, где вопросы гендерного равенства обсуждаются открыто, а примеры женщин-лидеров становятся более заметными.

Свою роль сыграл и стереотип о «традиционно женских» отраслях. Среди них образование и медицина, потому что они связаны с заботой, взаимодействием и обслуживанием. В них россияне готовы видеть лидеров-женщин. При этом управление, технологии, инженерия и наука в числе «женских» сфер не упоминаются.

29% респондентов убеждены, что отраслей, где руководить следовало бы женщине, не существует. Остальные назвали среди таковых образование, воспитание и просвещение (16%), здравоохранение и медицину (9%), бьюти-индустрию (4%), сферу обслуживания и социальную сферу (по 3%), искусство, легкую промышленность, бухгалтерию, административные должности (по 2%).

Эксперт «ВЦИОМ-Консалтинга» Иван Грузинов отметил, что эти убеждения не отражают реальную картину. Он напомнил, что существует множество примеров, когда женщины добивались и добиваются огромных успехов именно в науке, технологиях, управлении в целом.

По словам эксперта, людям важно увидеть примеры женщин, которые добились успехов вопреки стереотипам, тогда российское общество «не потеряет таланты только потому, что кто-то не поверил в собственные силы». Разрушение стереотипов и популяризация женского лидерства — ключ к формированию более справедливого и разнообразного профессионального пространства.

В конце 2024 года Forbes назвал топ-100 самых влиятельных женщин мира. Они оказывают влияние на жизнь более чем 1 млрд человек, управляют капиталами, ценными природными ресурсами и передовыми технологиями общей стоимостью около $33 трлн.