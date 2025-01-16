Инвестиционно-девелоперская компания «Группа Родина» выяснила, что 67% россиян планируют улучшить свои жилищные условия в 2025 году. В ходе опроса эксперты также узнали, каким способом они собираются это сделать. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

Оказалось, что 40% опрошенных россиян рассматривают возможность улучшить свои жилищные условия в этом году, а 27% твердо намерены изменить их к лучшему. При этом 33% респондентов не планируют что-либо делать со своим жильем.

Более половины (55%) опрошенных сообщили, что планируют делать ремонт в жилье, в котором живут в настоящее время. Возможность покупки новой недвижимости рассматривают 25%, а о планах построить собственный дом рассказали 14% респондентов. Еще 6% намерены сменить арендную квартиру на лучший вариант.

Основной причиной для улучшения жилья 46% респондентов назвали недовольство текущими условиями. 22% решились на перемены благодаря повышению доходов.

Увеличение семьи, связанное с рождением детей или вступлением в брак стало ключевым фактором для 15% опрошенных. 9% решились на улучшение жилищных условий в связи с переезд, а 8% руководствуются другими мотивами.

Для 44% респондентов основным препятствием к изменениям условий жизни стала высокая стоимость недвижимости. 16% назвали главной причиной недостаток накоплений, а 15% — высокую ключевую ставку.

8%, опрошенных сообщили, что не могут улучшить жилищные условия из-за ужесточения условий льготной ипотеки. Иные причины указали 4% опрошенных, а 3% отметили отсутствие подходящих вариантов.

Для покупки лучшего жилья 53% россиян планируют использовать собственные накопления. Ипотечный кредит собираются взять 31%, а на государственную поддержку, включая субсидии и материнский капитал, рассчитывают 16%.

64% участников опроса собираются приобрести жилье для собственного проживания. Для детей или родственников недвижимость хотят купить 19%, а 9% — в качестве инвестиции. Еще 8% намерены приобрести жилье для сдачи в аренду.

55% респондентов отметили, что на решение улучшить жилищные условия больше всего повлияет увеличение доходов. Возможное снижение ставок по ипотеке является важным фактором для 28%. Обновление инфраструктуры в интересующих районах назвали значимым 10% опрошенных, а запуск наиболее подходящих проектов от застройщиков — 7%.

Ранее эксперты выяснили, сколько россиян готовы брать ипотечные кредиты по текущим ставкам. Оказалось, что всего 9,7%. При этом улучшить жилищные условия хотели бы более 60% опрошенных.