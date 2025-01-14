Эксперты финансовой онлайн-платформы Webbankir выяснили, сколько россиян готовы брать ипотечные кредиты по текущим ставкам. Для этого они опросили 3 тыс. россиян из всех регионов страны. Оказалось, что улучшить жилищные условия хотели бы более 60% опрошенных, однако только 9,7% готовы брать ипотечные кредиты по текущим ставкам. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Опрос показал, что 60,8% респондентов хотели бы улучшить свои жилищные условия. Для 22,6% это означает приобретение собственной квартиры. 19,4% уже являются собственниками недвижимости, но хотят увеличить ее площадь.

Среди опрошенных 7,1% мечтают переехать жить в другой город, а 6% — поменять район. Еще 5,7% хотят переселиться из старого дома в новостройку.

Улучшить жилищные условия в ближайшие два года собираются 21,9% опрошенных. Приобрести недвижимость с целью инвестирования намерены 9%.

12,9% респондентов сообщили, что не могут реализовать свои планы из-за высоких процентных ставок по ипотеке. 22,6% признались, что у них в принципе не было возможности улучшить свои условия проживания. И треть респондентов (33,6%) отметили, что их все устраивает.

9,7% участников исследования считают, что можно взять ипотечный кредит по текущим процентным ставкам. 30,3% полагают, что сделать это целесообразно только по льготным государственным программам. Большинство же (60%) уверены, что в нынешней экономической ситуации связываться с ипотекой вообще не стоит.

Напомним, что первый взнос по ипотеке в российских мегаполисах достиг 80%.

Для подсчетов аналитики использовали данные о стоимости средней однокомнатной квартиры в российских городах-миллионниках на конец декабря 2024 года, средний размер начисляемых зарплат по каждому региону и размер ипотечного кредита на 20 лет, который кредитные организации готовы выдать при таком доходе.