Согласно исследованию, опубликованному в журнале BMJ Mental Health, люди с биполярным расстройством, которое характеризуется резкими перепадами настроения, подвергаются в шесть раз большему риску преждевременной смерти от внешних причин, таких как несчастные случаи, насилие и самоубийство, по сравнению с теми, кто не страдает этим заболеванием. Они также в два раза чаще умирают от проблем с физическим здоровьем, причем значительную роль в этом играет алкоголь.

Хотя повышенный риск ранней смерти среди людей с биполярным расстройством постоянно наблюдается во многих странах, конкретные причины такого повышенного риска и роль физических заболеваний остаются неясными.

Финские исследователи проанализировали общенациональные базы данных медицинского и социального страхования и отследили состояние здоровья всех пациентов с биполярным расстройством в возрасте от 15 до 64 лет в период с 2004 по 2018 год.

Чтобы определить избыточную смертность, непосредственно связанную с этим заболеванием, они рассчитали отношение числа смертей, наблюдавшихся в течение определенного периода (около восьми лет наблюдения) среди людей с диагнозом биполярного расстройства, к числу смертей, ожидаемых в общей популяции Финляндии — стандартному коэффициенту смертности (SMR).

Ученые отследили результаты лечения 47 018 человек с биполярным расстройством, которым на начало периода наблюдения было в среднем 38 лет. Более половины (57%) из них составляли женщины.

В общей сложности 3,3 тыс. (7%) из них умерли за период наблюдения по сравнению с 141 536 людьми в общей популяции, что в шесть раз повышает риск смерти от внешних причин и в два раза — от соматических.

Средний возраст на момент смерти составлял 50 лет. 65% летальных случаев пришлись на мужчин. В 61% случаев причина смерти была соматической, а в 39% — внешней.

Среди смертей от соматических заболеваний наибольшее количество (29%) вызвал алкоголь. Далее следуют сердечно-сосудистые заболевания и инсульт (27%), рак (22%), респираторные заболевания (4%), диабет (2%) и поведенческие расстройства, связанные со злоупотреблением другими веществами (1%).

Почти половина (48%) смертей, связанных с употреблением алкоголя, пришлась на заболевания печени, затем последовали случайные отравления алкоголем (28%) и алкогольная зависимость (10%).

Среди смертей, вызванных внешними причинами, большинство было связано с суицидом (58%). Причем почти половина (48%) была вызвана передозировкой назначенных врачами психиатрических препаратов, включая те, что используются для лечения биполярного расстройства.

В целом почти две трети (64%) смертей были избыточными и напрямую связанными с биполярным расстройством. Из числа умерших от соматических заболеваний 51% были избыточными по сравнению с 83% умерших от внешних причин.

Большинство избыточных смертей от соматических заболеваний были вызваны либо причинами, связанными с употреблением алкоголя (40%), что в три раза выше, чем среди населения в целом, либо сердечно-сосудистыми заболеваниями (26%), либо раком (10%).

Среди избыточных смертей от внешних причин 61% случаев пришлось на самоубийства, что примерно в восемь раз выше, чем в среднем по популяции.

Увеличение избыточной смертности от внешних причин было значительным во всех возрастных группах, но если среди 15-44-летних большая ее часть была вызвана внешними причинами, то среди 45-64-летних внешние и соматические причины внесли почти равный вклад в этот показатель.

Как отмечают исследователи, они исключили из анализа тех, у кого была диагностирована шизофрения и другие психотические заболевания, поэтому показатель избыточной смертности от биполярного расстройства мог быть занижен. Известно, что наличие в анамнезе постоянных симптомов психоза, бреда и галлюцинаций связано со значительным повышением риска смерти, объясняют они.

Ранее главный хирург США Вивек Мурти опубликовал рекомендации, согласно которым употребление алкогольных напитков увеличивает риск развития рака молочной железы, толстой кишки, печени и других видов онкологических заболеваний. Он также призвал разместить предупреждения о вреде спиртных напитков на этикетках.