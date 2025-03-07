Эксперты компании Level Group провели исследование, приуроченное к Международному женскому дню, и выяснили, какие качественные характеристики офисного пространства важны для женщин и мужчин. В опросе приняли участие 1398 москвичей. Результаты демонстрируют значительные различия в восприятии офисной среды. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Оказалось, что женщины чаще акцентируют внимание на удобстве пространства и внешнем виде офиса, тогда как мужчины оценивают его с точки зрения внутреннего наполнения. Лишь для 35% женщин инфраструктура офиса является ключевым фактором, в то время как это важно для каждого второго маужчины.

Кроме того, внешний вид здания имеет значение для 9% женщин, тогда как среди мужчин на этот параметр обращают внимание только 3%.

Также, 9% женщин и 13% мужчин выразили желание видеть в бизнес-центрах качественные гастрономические пространства. Спортивная инфраструктура в равной степени пользуется популярностью — около 21% респондентов обоих полов отметили важность наличия таких зон, как бассейн, фитнес-клуб или теннисный корт.

12% женщин сообщили, что для них большое значение имеет технологичный паркинг. Кроме того, 14% из них хотели бы видеть рядом с офисом медицинский центр. Среди мужчин хорошую парковку находят важной только 6%, а медцентр — 7%.

Также эксперты выяснили, что 13% женщин готовы уволиться при несоответствии удобств рабочего пространства их ожиданиям, тогда как у мужчин этот показатель составляет 7%. В то же время почти половина респонденток готовы исследовать рынок и сменить работу в течение нескольких лет, а среди респондентов таких 56%.

Директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова подчеркивает, что современные офисные пространства больше не сводятся лишь к квадратным метрам. Их внутреннее наполнение играет ключевую роль в выборе арендаторов.

По ее мнению, это важный сигнал для девелоперов: комплексное развитие офисных пространств должно учитывать запросы разных пользователей, обеспечивая сбалансированную среду для всех.

Ранее исследователи выяснили, что 46% россиян считают расположение офиса важным фактором при трудоустройстве. Транспортную доступность назвали 31,7% респондентов, а наличие развитой инфраструктуры бизнес-центра — 33,7%.