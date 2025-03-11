Эксперты исследовательского центра «Позиция» по заказу агентства «Пиархаб» и IT-компании «EdgeЦентр» выяснили, через какие источники россияне предпочитают узнавать новости и насколько они им доверяют. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Оказалось, что основным источником новостей для россиян являются сайты городских и областных СМИ, равно как и общероссийские медиа, федеральные телевизионные новости и Telegram-каналы. Каждый третий опрошенный респондент узнает о событиях в России через них.

На втором месте по популярности у оказались местные Telegram-каналы, группы во «ВКонтакте» и блогеры. Из этих источников предпочитают узнавать новости 20% россиян.

Третье место досталось сарафанному радио. Каждый шестой опрошенный признался, что узнает новости от своих знакомых, друзей либо коллег.

Четвертыми в рейтинге (8%) оказались официальные ресурсы органов власти и местного самоуправления, локальное телевидение и радио. На последнем месте (4%) находятся соседские чаты.

Эксперты отмечают, что для россиян в возрасте до 25 лет именно сайты городских и региональных СМИ являются самым важным источником новостей. Для респондентов от 26 до 35 лет на первом месте оказались федеральные Telegram-каналы, а для группы, старше 36 лет — сайты федеральных СМИ.

По данным опроса, большинство россиян (63%) обычно просматривают новости один или несколько раз за день, еще четверть (26%) делают это раз в несколько дней, а каждый десятый опрошенный предпочитает узнавать новости не более одного раза в неделю.

Чаще всего респонденты обращают внимание на общероссийские темы в новостях (37,6%), на втором месте — новости из жизни региона, города или поселка (31,4%), а на третьем — мировые события (31%).

При этом большинство россиян одинаково доверяют информации из федеральных и региональных ресурсов. 28,2% признались, что больше склонны верить общероссийским СМИ, 14,3% — полагаются на новости федеральных телеканалов.

23% опрошенных верят новостям и информации из местных Telegram-каналов и соцсетей, еще 17% склонны доверять новостям городских и региональных СМИ, 13% — местному телевидению или радио.

При этом каждый третий (32%) считает, что на больших общероссийских сайтах и Telegram-каналах шансов столкнуться с ложной, непроверенной и фейковой информацией больше, чем на местных ресурсах.

Напомним, что в январе 2024 года россияне стали реже использовать Telegram, как главный источник информации.Также сократилось и число его пользователей. Аналогичная ситуация наблюдается у «ВКонтакте» и YouTube.