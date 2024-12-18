Аналитики «Работа.ру» и платежного cервиса «ЮKassa» выяснили, проводят ли у россиян на работе «Тайного Санту» и что они дарят коллегам. В опросе приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервисов из всех регионов страны. Подробности исследования — в распоряжении редакции Inc.

«Тайный Санта» — это традиция анонимного обмена подарками во время зимних праздников, которая получила распространение как в корпоративной среде, так и в дружеских кругах.

Участники выбирают друг друга случайным образом, а после каждый готовит подарок для другого человека. При этом сам получатель не знает, кто его «Тайный Санта».

Опрос показал, что почти у каждого пятого россиянина (17%) на работе есть традиция организовывать анонимный обмен подарками. При этом 22% признались, что ничего не знают о «Тайном Санте».

Среди тех, у кого в офисе есть такая традиция, 27% тратят на подарок коллеге не более 500 руб. У 40% бюджет составляет от 500 до 1 тыс. руб., а у 12% — до 1,5 тыс. руб.

Еще 8% опрошенных готовы приобрести подарок стоимостью в 1,5–2 тыс. руб., а 4% — на сумму более 2 тыс. руб.

Самым популярным новогодним подарком стали сладости. Их выбирают 43% из тех, кто участвует в «Тайном Санте». На втором месте (40%) — подарочные наборы чая, кофе и других напитков.

Также популярны елочные и новогодние украшения, создающие праздничное настроение, парфюмерия и косметика (32% и 31% соответственно).

Менее распространенными, но все же востребованными стали такие подарки, как теплые вещи (16%), наборы для творчества (15%) и книги (14%). Они могут отметить и подчеркнуть разнообразие вкусов и интересов коллег.

В «ЮKassa» рассказали, что планировать участие в «Тайном Санте» и покупать подарки большинство россиян начинает еще с конца ноября, в период распродаж.

Руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова сообщила, что в этом году, в период с 29 ноября по 1 декабря, число покупок кондитерских изделий выросло на 6% по сравнению с распродажей годом ранее. Оборот также увеличился на 42%, а средний чек — на 33%, до 4 037 руб.

По данным аналитиков «ЮKassa», продажи книг увеличились на 35% по сравнению с прошлым годом, оборот вырос на 18%, а средний чек снизился на 13% и составил 182 руб. Сувениры стали продаваться на 48% чаще, их оборот прибавил 18%, а средний чек упал на 20%, до 2 904 руб.

Сервисы коллективного сбора средств существенно упрощают организацию корпоративных событий, избавляя от необходимости собирать наличные и контролировать взносы вручную.

«Это особенно актуально, когда часть коллектива работает удаленно», — отметил руководитель направления «Денежные переводы» «ЮMoney» Дмитрий Волков.

Другое исследование показало, что 49% россиян планируют выделить на подарки к Новому году 20–50 тыс. руб., а 11% опрошенных заявили, что планируют потратить более 100 тыс. руб. Самым желанным подарком стали деньги.