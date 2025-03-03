Недавнее исследование показало, что, хотя болезнь Альцгеймера чаще встречается у женщин, у мужчин наблюдается более быстрое ухудшение здоровья мозга и когнитивных способностей после начала процесса заболевания. Ученые обнаружили у мужчин более быстрое увеличение маркеров повреждения мозга и сокращение его объема по сравнению с женщинами. Эти результаты подчеркивают значимость фактора пола в развитии заболевания после первых биологических изменений.

Хотя предыдущие исследования показали, что деменцию диагностируют чаще у женщин, чем у мужчин, особое внимание к различиям в биологических изменениях и симптомах в зависимости от пола оставалось ограниченным. Наблюдая за группой пожилых людей на протяжении некоторого времени, ученые пытались выяснить, как изменяется кровь и мозг после начала накопления амилоида-β, а также установить, как эти изменения могут варьироваться в зависимости от пола. Их цель заключалась в том, чтобы углубить понимание ранних и средних стадий болезни, что, в свою очередь, может содействовать разработке новых методов лечения и улучшить восприятие естественного течения болезни.

«Мы понимаем, что распространенность деменции варьируется между мужчинами и женщинами, но пока неясно, влияет ли пол на скорость прогрессирования заболевания. Это знание имеет важное значение, так как может изменить подходы к лечению и прогнозированию», — отметил Кинан Уокер, научный сотрудник Национального института по проблемам старения.

В своей исследовательской работе группа ученых использовала данные, собранные за многие годы в рамках Балтиморского лонгитюдного исследования старения, которое длится с 1958 года и включает регулярные осмотры, тесты и сканирования мозга. В рамках данного исследования внимание было сосредоточено на участниках, у которых были зафиксированы признаки накопления бета-амилоида в мозге, что выявлялось с помощью позитронно-эмиссионной томографии. Из этой группы было выделено 78 участников, у которых хотя бы на одном ПЭТ-снимке было обнаружено накопление амилоида.

Как только сканирование участников выявляло признаки накопления амилоида-β, исследователи определяли возраст, когда это накопление началось. Затем они сравнивали изменения в маркерах крови и объемах мозга, оцененных с помощью магнитно-резонансной томографии, и результатами тестирования когнитивных функций на протяжении нескольких лет после начала формирования амилоидных бляшек.

Исследование показало, что прогрессирование болезни Альцгеймера у мужчин и женщин различается после выявления первых признаков накопления амилоида. В частности, в течение нескольких лет после предполагаемого начала этого процесса у мужчин наблюдалось более быстрое увеличение показателей в крови, связанных с болезнью Альцгеймера, таких как фосфорилированный тау-белок, а также в показателях, свидетельствующих о повреждении нейронов, таких как нейрофиламент. Эти биологические изменения отражаются на структуре мозга и когнитивных способностях.

Исследование с помощью сканирования мозга показало, что у мужчин наблюдается более быстрое уменьшение объема мозга и ускоренное проявление признаков атрофии, схожих с болезнью Альцгеймера. Когнитивные функции мужчин также оказались подвержены более значительным изменениям, особенно в области визуально-пространственных навыков и исполнительных функций, таких как планирование и принятие решений. Хотя эти выводы требуют дальнейшего изучения, исследование предполагает, что мужчины могут быстрее перейти к диагностируемым стадиям когнитивного ухудшения и деменции после начала накопления амилоида по сравнению с женщинами.

«Отложения амилоидных бляшек в мозге являются основной особенностью болезни Альцгеймера, которая возникает на очень ранних стадиях заболевания, — объяснил Уокер. — После того, как амилоидные бляшки накапливаются, начинают проявляться другие компоненты процесса болезни Альцгеймера, которые более тесно связаны с когнитивной функцией, такие как патология тау и повреждение нейронов.

«Мы обнаружили, что после накопления амилоидных бляшек у мужчин наблюдается ускоренная траектория заболевания (определяемая патологией тау и повреждением нейронов) по сравнению с женщинами, — добавил Уокер. — Об этом свидетельствуют данные биомаркеров крови. Эти данные о более резком снижении после отложения амилоидных бляшек также были подтверждены нейровизуализацией и когнитивными измерениями. Подводя итог, можно сказать, что хотя распространенность деменции Альцгеймера, как правило, выше у женщин, скорость прогрессирования заболевания выше у мужчин».

Однако это исследование имеет свои ограничения. Размер выборки оказался относительно небольшим, а участники в основном принадлежали к белой расе и были высокообразованными. Это обстоятельство может снижать обобщаемость результатов на другие группы населения. По словам Уокера, результаты были получены только в одной когорте. Для подтверждения этих выводов важно провести повторное исследование на независимой выборке.

В будущих исследованиях можно будет более детально изучить биологические или экологические факторы, которые могут объяснять, почему у мужчин изменения после накопления амилоида происходят быстрее, чем у женщин. Понимание этих причин может привести к разработке более эффективных и персонализированных методов лечебной терапии болезни Альцгеймера.

Другое исследование предполагает, что главной причиной Альцгеймера являются стрессовые гранулы — скопления белков и РНК, формирующиеся вокруг клеток под воздействием генетических и экологических факторов. В своем исследовании они проанализировали данные из нескольких медицинских баз и работ, включая исследование 2022 года о болезни Альцгеймера, чтобы выявить общие изменения в экспрессии генов, которые с этим связаны.