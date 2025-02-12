Исследователи предполагают, что главной причиной заболевания являются стрессовые гранулы — скопления белков и РНК, формирующиеся вокруг клеток под воздействием генетических и экологических факторов. В своем новом исследовании они проанализировали данные из нескольких медицинских баз и работ, включая исследование 2022 года о болезни Альцгеймера, чтобы выявить общие изменения в экспрессии генов, которые с этим связаны.

Известно, что на ранних стадиях болезни Альцгеймера происходят значительные изменения, которые фактически перенастраивают биологические процессы. Эти процессы усиливают клеточный стресс, нарушают связь между нейронами и приводят к образованию аномальных белков, таких как скопления бета-амилоида. Однако менее очевидно, что стоит в основе этих изменений в поведении генов, и могут ли они также пролить свет на механизм развития болезни Альцгеймера.

Стрессовые гранулы в клетках обычно помогают им защититься и восстановить нормальное состояние. Но при болезни Альцгеймера эти гранулы сохраняются и начинают мешать другим важным процессам. Одним из таких процессов является перемещение молекул между ядром клетки и цитоплазмой, то есть между центральной частью клетки и ее окружением.

«Наше предположение о том, что существует нарушение взаимодействия между ядром клетки и цитоплазмой, которое приводит к серьезным сбоям в экспрессии генов, является обоснованным подходом для более глубокого понимания механизмов, стоящих за этим сложным заболеванием», — говорит нейробиолог Пол Коулман.

«Изучение ранних симптомов болезни Альцгеймера может открыть новые возможности для разработки инновационных методов диагностики, лечения и профилактики, устраняя причины заболевания».

Согласно этой гипотезе, клеточные гранулы стресса мешают нормальному функционированию клеточной транспортной системы, что приводит к изменениям в экспрессии генов и, как следствие, ко всем симптомам болезни Альцгеймера, включая нейровоспаление и образование тау-белков.

Другими словами, различные симптомы болезни Альцгеймера могут возникать из-за одного и того же источника. Хотя на данный момент нет убедительных доказательств, поддерживающих эту теорию, существующие исследования показывают, что она может быть согласована с имеющимися данными.

Поскольку клеточный стресс, согласно исследованию, проявляется до возникновения каких-либо симптомов болезни Альцгеймера, у ученых есть шанс попытаться предотвратить заболевание на самых ранних стадиях. Это создает возможность, что многие симптомы можно будет избежать, если своевременно решить проблемы на начальном этапе.

Существуют различные факторы — от загрязнения окружающей среды до генетических мутаций — которые могут способствовать тому, что стрессовые гранулы задерживаются в клетках дольше обычного. Будущие исследования могут помочь прояснить эту ситуацию.

«Наша работа вносит вклад в продолжающуюся дискуссию о том, когда же на самом деле начинается болезнь Альцгеймера — это развивающаяся концепция, формируемая влиянием достижений в области технологий, — говорит Коулман. — Ключевые вопросы состоят в том, когда болезнь можно впервые обнаружить и когда следует начинать вмешательство, что имеет глубокие последствия для общества и будущих медицинских подходов».

Ранее стало известно, что сильный удар по голове может повлиять на иммунную систему человека. Он способен пробудить спящие вирусы в организме, что потенциально способствует возникновению нейродегенеративных заболеваний. Исследование с использованием «мини-мозгов» на основе стволовых клеток показало, что инфекция вируса простого герпеса 1 (ВПГ-1), уже «арестованная» иммунной системой, может стать активной при повреждении мозговой ткани.