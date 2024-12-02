Средний срок кредита на автомобили с пробегом в октябре вырос до 78 месяцев, что на год больше, чем по кредитам на новые. Средний размер автокредитов сравнялся в обоих сегментах и сейчас находится на уровне 1,5 млн руб., следует из данных ОКБ.

Хотя суммы примерно одинаковые, разница в ставках значительная. Полная стоимость кредита (ПСК) на подержанные машины в среднем на 8% выше, в то время как покупка новых субсидируется автопроизводителями.

В октябре 2024 года средний срок автокредита, выданного на новый автомобиль, составил 66 месяцев, а в течение года находился в диапазоне от 67 до 71 месяца. Для машины с пробегом этот показатель составил 78 месяцев, при этом в марте — 67 месяцев.

Таким образом, кредиты достигли исторического максимума по темпам роста длительности.

Старший проектный лидер Frank RG Станислав Сухов поясняет, что сроки кредитования растут из-за увеличения цен на автомобили и процентных ставок. Чтобы ежемесячный платеж был посильным, банки вынуждены увеличивать длительность периода.

В сегменте новых автомобилей эта проблема менее актуальна, так как рынок поддерживают субсидируемые программы от автопроизводителей.

По таким продуктам наиболее выгодные ставки банки предлагают на срок от одного до трех лет. При этом работать по программам производителей для новых автомобилей могут четыре банка, напомнил Алексей Бородавин из финтех-компании «Баланс Платформа».

«Остальные кредиторы вынуждены работать с оставшимися предложениями, где уровень риска тоже не самый лучший. Либо они вынуждены совершенствовать свои выдачи в сегменте машин с пробегом», — пояснил он.

По данным ОКБ, на историческом максимуме находится и разница в полной стоимости кредита для новых и подержанных машин. Так, в октябре текущего года ПСК на новые автомобили составляла 21%, на машины с пробегом — 29%.

Уже в течение двух месяцев разница держится на уровне 8%, тогда как ранее она находилась в диапазоне 3–6%.

По данным Frank RG, в октябре рынок автокредитования показал снижение после долгого периода роста. За прошлый месяц банки выдали 122,5 тыс. автокредитов на 167,7 млрд руб. В количественном выражении месячное снижение составило 29%, в денежном — 32%.

Разница в сроках и стоимости автокредитов между сегментами новых и подержанных авто еще какое-то время будет нарастать, уверены эксперты.

Напомним, что ранее стали известны результаты исследования спроса на новые автомобили в России. Ценовой сегмент от 10 млн руб. остается единственным на отечественном рынке, где европейские и японские марки продолжают пользоваться популярностью и входят в первую десятку.