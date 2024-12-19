Анализ, проведенный ученым Оксфордского университета, показало, что владение собственным жильем увеличивает продолжительность жизни американцев мужского пола, родившихся в начале XX века. В среднем она возрастает примерно на четыре месяца.

Доктор Кейси Брин провела исследование, которое показало, что владение домом прибавляет примерно 131,4 дня к продолжительности жизни чернокожих американцев мужского пола, родившихся в начале XX века, и 153,3 года для их белых ровесников.

Согласно результатам, наличие недвижимости оказывает значительное положительное влияние на продолжительность жизни. Причем социальные и психологические преимущества перевешивают стоимость недвижимости. Это позволяют предположить, что социальная политика, справедливо расширяющая возможности владения жильем для чернокожих американцев, может помочь сократить разрыв между продолжительностью жизни чернокожих и белых мужчин в США.

Расширение возможностей владения жильем для расовых меньшинств может также помочь смягчить глубокие расовые различия в смертности, которые в настоящее время наблюдаются в США. Исследование подчеркивает значительные различия в уровне домовладения в двадцатом веке: вероятность того, что белые американцы будут владеть домом, почти в два раза выше, чем у чернокожих американцев.

Из-за системных исторических проблем, таких как рабство и расизм, в 1940 году у чернокожих американцев было гораздо меньше возможностей стать владельцами своего дома. В возрасте 18-25 лет это удавалось менее 10%, а в возрасте старше 65 лет владели недвижимостью только 40%.

Для исследования были взяты данные переписей 1920 и 1940 годов, сведения о смертности в системе социального обеспечения и стратегия идентификации по родственным связям. На основе этих сведений авторы смогли проанализировать различия в продолжительности жизни американских мужчин, владеющих домом в возрасте от 24 до 35 лет.

Хотя владение жильем в отличие от аренды может способствовать накоплению богатства и связано с улучшением здоровья и увеличением продолжительности жизни, исследование показало, сама стоимость недвижимости очень слабо влияет на долголетие. В исследовании также рассматриваются другие причины увеличения продолжительности жизни домовладельцев, включая более сильное социальное сообщество, психологические преимущества домовладения и лучшие условия жизни.

По словам Брин, существует внушительная, статистически значимая разница в продолжительности жизни американцев, владеющими своим домом, и тех, кто снимает жилье. Мужчины, которые обзавелись жильем в молодости, живут примерно на шесть месяцев дольше к возрасту 65 лет, чем те, кто снимает жилье.

В исследовании учитывались такие факторы, как уровень образования, раса, доход, семейное положение и общие семейные корни, позволяющие получить представление о том, как домовладение в США влияло на продолжительность жизни в XX веке. Однако важно отметить, что выборка была ограничена с точки зрения пола, этнической принадлежности, национальности и исторического контекста, и вряд ли может быть репрезентативной для других групп населения.

На продолжительность жизни мужчин влияет не только наличие у них собственной недвижимости. Ранее исследование, в котором приняли участие более 7 тыс. канадцев, показало, что брак удваивает шансы мужчин на более долгую и качественную жизнь.