Ученые нашли оправдание раздражительности и несговорчивости людей после рабочего дня. Они утверждают, что самодисциплина может истощать участки мозга, связанные с принятием решений и контролем импульсов. Это приводит к тому, что человек не может сдерживать свою агрессию по отношению к другим людям, пишет The Guardian.

Результаты проведенного исследования связаны с теорией «истощения эго». Это спорное суждение в психологии о том, что сила воли — это ограниченный ресурс, который расходуется в результате усилий. Ученые советуют делать перерыв после дня интенсивных умственных нагрузок, прежде чем приступать к выполнению других задач.

«Если вы хотите обсудить что-то со своим партнером и чувствуете, что вы морально истощены, не делайте этого», — говорит Эрика Ордали из Школы передовых исследований IMT. Она рекомендует не торопиться с разговором и перенести его на другой день.

Хотя идея истощения эго существует уже несколько десятилетий, она до сих пор является предметом споров, а некоторые исследования не подтверждают эту гипотезу. Тем не менее, Ордали предполагает, что чистоте эксперимента мешало то, задания в этих исследованиях, используемые для ослабления самоконтроля, часто длились всего 10 минут.

В статье, опубликованной в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), исследователи попытались увеличить этот временной промежуток. В рамках эксперимента 44 участника выполняли различные действия на компьютере, включая просмотр эмоциональных видеоклипов в течение 45 минут.

Половину участников попросили использовать сдерживать свои эмоции во время тестирования, а другой группе не нужно было этого делать. На каждого испытуемого была надета гарнитура для электроэнцефалограммы (ЭЭГ), позволяющая исследователям измерять активность мозга.

Среди прочих результатов команда обнаружила, что участники группы самоконтроля по сравнению с начальными данными показали увеличение активности дельта-волн в областях префронтальной коры, связанных с принятием решений и контролем импульсов. В другой группе таких изменений не наблюдалось.

По словам Ордали, дельта-волны обычно наблюдаются во время сна, а не бодрствования, что позволяет предположить, что у участников, которые проявляли самоконтроль, некоторые участки мозга «дремали».

Затем исследователи попросили обе группы принять участие в различных играх. Одна из них заключалась в том, чтобы люди решили, сотрудничать им, чтобы разделить ресурсы, или вести себя враждебно, чтобы их заполучить.

Результаты показали, что 86% участников, которых в начале исследования не просили проявлять самоконтроль, шли по пути мирного сотрудничества. В то же время испытуемые, которым изначально давали задания на самоконтроль, выбирали сотрудничать лишь в 41% случаев, то есть, чаще были склонны враждовать.

При этом при изучении общих социальных предпочтений участников, к примеру, склонности к альтруизму, исследователи не обнаружили никаких различий. Затем команда взяла еще 403 участника и поделила испытуемых на две группы, повторив эксперимент. На этот раз мозговую активность не регистрировали. Снова участники, которых просили держать эмоции под контролем, впоследствии вели себя более агрессивно.

Тем не менее профессор психологии из Университета Торонто Майкл Инцлихт отметил, что большинство поведенческих результатов не показали значительных эффектов, а связь между мозговой активностью и поведением не была сильной.

«Это интересные результаты, которые соответствуют здравому взгляду на усталость, — сказал он, — Но учитывая все предыдущие споры и слабую доказательную силу этих данных, я бы хотел убедиться, что они были получены в независимых условиях, прежде чем писать об этом в прессе».

Ранее психотерапевт и карьерный тренер Брэндон Смит рассказал, как важно сохранять спокойствие на рабочем месте. С повышением по службе увеличивается количество людей, которыми нужно руководить. Вместе с этим приходит новый набор стрессовых факторов. По словам коуча, если человека переполняют эмоции, лучше отстранится от ситуации.