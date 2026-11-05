Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) разрабатывает план создания коммерческой компании, часть которой может быть продана частным инвесторам в обмен на капитал. Потенциальная стоимость нового предприятия может исчисляться миллиардами долларов, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Новая структура получит название United States Olympic and Paralympic Ventures (USOPV). Согласно протоколам заседаний совета USOPC, проект обсуждается уже несколько месяцев. Генеральный директор комитета Сара Хиршланд сообщила о положительных результатах предварительных переговоров с потенциальными инвестиционными и стратегическими партнерами. По ее словам, они в целом поддержали концепцию создания компании.

По данным Sky News, юридическим консультантом проекта выступает инвестиционный банк Raine Group. Сам банк пока не прокомментировал эту информацию.

Создание отдельной коммерческой структуры может существенно изменить финансовую модель USOPC. В отличие от многих национальных олимпийских комитетов, американская организация не получает значительного государственного финансирования и в основном зависит от спонсорских контрактов, лицензирования и других коммерческих доходов.

Одной из причин преобразований стала подготовка к завершению партнерства с организацией LA28, которая занимается проведением летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Коммерческое соглашение между сторонами, известное как United States Olympic and Paralympic Properties, закончится после Игр.

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Хиршланд назвала предстоящие изменения естественным этапом, к которому комитет готовился более двух лет. По ее словам, сейчас организация разрабатывает новую коммерческую модель, которая позволит создать устойчивую финансовую базу для поддержки спортсменов и национальных спортивных федераций.

После Олимпиады в Лос-Анджелесе внимание США переключится на зимние Игры 2034 года в Солт-Лейк-Сити. В USOPC рассчитывают выстроить систему, которая будет учитывать интересы будущих городов — хозяев Олимпийских игр и обеспечивать долгосрочные источники дохода.

В самом комитете заявили, что рассматривают несколько коммерческих вариантов привлечения дополнительных средств. При этом организация намерена сохранить свою миссию, систему управления и руководство. По данным USOPC, в обсуждение инициативы также вовлечены представители спортсменов и национальных федераций.

Интерес к привлечению частного капитала растет и в других спортивных организациях, которые стремятся заработать на своих коммерческих правах и интеллектуальной собственности. Однако подобные проекты не всегда получают поддержку. Ранее ФИФА отказалась от идеи создания коммерческой структуры стоимостью $20 млрд, которая должна была заниматься организацией чемпионата мира и других турниров, после критики со стороны футбольного сообщества. План предусматривал продажу внешним инвесторам доли до 20%.

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