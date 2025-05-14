Подавляющее большинство россиян (86%) при поиске мест для покупок и услуг в офлайне в этом году полагаются на поисковые системы, а 63% используют для этого геосервисы, такие как «Яндекс Карты» и «2ГИС», выяснили исследователи «Ромир». При этом традиционные способы поиска — советы друзей (49%) и личный опыт (42%) — оказались менее популярными. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Фото: Freepik

Практически все пользователи онлайн-карт (92%) хотя бы раз посещали заведение, обнаруженное через геосервис, причем 37% делают это регулярно. Среди наиболее востребованных платформ лидируют «Яндекс Карты» (53%) и «2ГИС» (44%), тогда как Google Maps в России используют лишь 3% респондентов.

Поиск новых мест стал привычной частью повседневной жизни: 83% опрошенных обращаются к интернет-ресурсам несколько раз в месяц. Из них 9% делают запросы ежедневно, 31% — несколько раз в неделю, 17% — еженедельно, а 26% — 2-3 раза в месяц.

Наибольший интерес вызывают заведения общественного питания (84%) и медицинские услуги (70%), тогда как бытовые услуги, места для отдыха и образовательные учреждения ищут реже.

Геосервисы чаще всего используют для уточнения режима работы (48%), поиска в незнакомой местности (47%) и выбора удобно расположенных вариантов (47%). Подавляющее большинство пользователей (87%) высоко оценивают систему рекомендаций, причем 33% считают ее «очень полезной».

При выборе заведений ключевыми критериями становятся ценовая категория, ассортимент и близость к текущему местоположению. В цифровых картах дополнительно обращают внимание на рейтинг (59%), отзывы (51%) и возможность онлайн-записи (47%).

Уровень доверия к различным источникам информации оказался сопоставимым: поисковым системам доверяют 93% респондентов, геосервисам — 89%, рекомендациям знакомых — 91%. При этом поисковые системы (70%) воспринимаются как наиболее естественный источник информации, опережая геосервисы (50%) и советы родственников (49%).

Интересно, что у активных пользователей, ежедневно ищущих новые места, уровень доверия к цифровым источникам вдвое выше, чем у тех, кто обращается к ним эпизодически.