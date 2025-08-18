Оборот рынка онлайн-продаж продуктов питания (e-grocery) в России во втором квартале 2025 года достиг 385 млрд руб., показав рост на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы роста снизились на 18,3 п.п. по отношению ко второму кварталу 2024 года, когда они составляли 47,1%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании Infoline.

Unsplash

Развитие сегмента e-grocery сдерживают несколько факторов, включая дефицит персонала и стремление потребителей оптимизировать расходы. В Infoline отмечают, что бизнес сталкивается с нехваткой курьеров и сборщиков, что приводит к повышению зарплат.

Снижение покупательной способности населения также влияет на рынок. Так, средний чек на онлайн-покупки продуктов во втором квартале составил 1,45 тыс. руб., что на 3% меньше, чем годом ранее, следует из данных Data Insight. У лидеров рынка, таких как «Самокат», «Вкусвилл», «Яндекс Лавка», «Пятерочка» и Ozon Fresh, средний чек снизился на 5%, до 1,18 тыс. руб.

Несмотря на замедление, дискаунтеры демонстрируют положительную динамику. Оборот направления e-grocery у «Магнита» вырос на 78,8% год к году, до 40 млрд руб. Выручка X5 Digital, включающей «Пятерочку» и «Чижик», увеличилась на 56,5%, до 80 млрд руб. В то же время «Самокат» показал рост всего на 5,6%, до 66,8 млрд руб., а «Вкусвилл» — на 20,1%, до 53,8 млрд руб. Эксперты Infoline связывают это с поиском потребителями наиболее выгодных предложений.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) оценивают общие траты россиян на доставку продуктов и готовой еды в 1 трлн руб. за год с ростом на 62%, но с замедлением на 7 п.п.