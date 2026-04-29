Объем экономики Рунета в 2025 году достиг 38,4 трлн руб., увеличившись на 28,1%. Рост обеспечили онлайн-торговля, ИТ-сектор и цифровая реклама, однако уже в начале 2026 года рынок начал замедляться и переходить в более сдержанную фазу. Об этом говорится в исследовании РАЭК «Экономика Рунета-2025», представленном на форуме РИФ-2026.

Крупнейшим и самым быстрорастущим сегментом вновь стала электронная коммерция. Ее объем вырос на 40% и составил 23,2 трлн руб. Число заказов увеличилось на 33,7%, тогда как средний чек прибавил лишь 5% — указывает на рост частоты покупок при более осторожном поведении потребителей.

Аналитики отмечают, что рынок онлайн-торговли постепенно выходит из этапа экстенсивного роста. Если раньше главным источником расширения были новые пользователи, то теперь компании сосредотачиваются на удержании клиентов, повторных продажах и повышении эффективности текущей аудитории.

Сегмент рекламы и продвижения вырос на 27,4% — до 1,57 трлн руб. Рынок ИКТ (производство электроники, телеком и разработка ПО) достиг 13,6 трлн руб., показав рост на 12%. Непосредственно ИТ-направление прибавило 17,8% и приблизилось к 3,9 трлн руб.

В список крупнейших технологических компаний по рыночной стоимости вошли «Яндекс», Ozon, Wildberries & Russ, «Авито», Cloud.ru, МТС Web Services, VK, «Лаборатория Касперского», «СКБ Контур» и hh.ru.

На динамику цифровой экономики заметно повлила макроэкономическая ситуация. Изменение валютного курса снизило рентабельность импортозамещения в ряде категорий, а замедление инфляции сопровождалось более осторожным спросом со стороны населения. Несмотря на рост доходов граждан, потребители стали внимательнее относиться к расходам.

Прогноз на 2026 год остается сдержанным. В позитивном сценарии онлайн-торговля может вырасти до 10%, маркетплейсы — до 20%, а реклама и ИКТ — примерно на 10%. Базовый сценарий предполагает стагнацию большинства направлений и умеренный рост крупных платформ. Негативный вариант допускает спад в ИКТ-секторе и заметное торможение электронной коммерции.

В РАЭК отмечают, что первый квартал 2026 года оказался слабее аналогичного периода прошлого года. Давление на бизнес оказывают высокая стоимость кредитов, рост издержек и изменения налоговой нагрузки.

Крупные компании подтверждают, что рынок сохраняет потенциал, но темпы становятся ниже. Маркетплейсы рассчитывают на дальнейшее расширение в регионах, где сосредоточена основная часть заказов. Технологические компании делают ставку на искусственный интеллект, облачные сервисы и автоматизацию, которые могут стать новыми драйверами роста в ближайшие годы.

