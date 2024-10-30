Организация Объединенных Наций (ООН) недавно предупредила о том, что концентрация парниковых газов в атмосфере достигла новых рекордных значений в 2023 году, закрепив будущий рост температуры на годы вперед. Агентство ООН по погоде и климату, сообщило, что уровни трех основных парниковых газов — углекислого газа, метана и закиси азота, способствующих потеплению климата, в прошлом году вновь выросли.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что углекислый газ накапливается в атмосфере быстрее, чем когда-либо, увеличившись более чем на 10% за два десятилетия.

«Еще один год. Еще один рекорд. Это должно вызвать тревогу у лиц, принимающих решения, — говорится в заявлении главы ВМО Селесты Сауло. — Мы явно отклоняемся от пути к достижению цели Парижского соглашения».

Пока продолжаются выбросы, парниковые газы будут накапливаться в атмосфере, повышая глобальную температуру, считают в ВМО. Согласно сообщению компании, в прошлом году глобальные температуры на суше и в море были самыми высокими за всю историю наблюдений, начиная с 1850 года.

Учитывая, как долго CO2 сохраняется в атмосфере, нынешние температурные показатели будут сохраняться в течение десятилетий, даже если выбросы быстро сократятся до нуля. В 2023 году концентрация CO2 составила 420 частей на миллион, метана — 1 934 части на миллиард, а закиси азота — 336 частей на миллиард, что означает рост на 151%, 265% и 125% соответственно, по сравнению с доиндустриальным уровнем до 1750 года.

«Это больше, чем просто статистика. Каждая часть на миллион и каждая доля градуса повышения температуры оказывает реальное влияние на нашу жизнь и нашу планету», — говорит Сауло. На долю CO2 приходится около 64% эффекта потепления климата.

В докладе отмечается, что годовой прирост CO2 на 2,3 промилле стал 12-м годом подряд, когда превысил два промилле — эта полоса вызвана «исторически большими выбросами CO2 от ископаемого топлива в 2010-х и 2020-х годах». Прошлогодний показатель на 11,4% выше 337,1 промилле, зафиксированного в 2004 году.

«СО2 накапливается в атмосфере быстрее, чем когда-либо за время существования человечества, — говорится в докладе. — Нынешний уровень СО2 в атмосфере на 51% выше, чем в доиндустриальную эпоху».

В последний раз сопоставимая концентрация CO2 наблюдалась на Земле 3-5 млн лет назад, когда температура была на 2-3 градуса теплее, а уровень моря был на 10-20 метров выше, чем сейчас. Чуть меньше половины выбросов CO2 остается в атмосфере, а остальное поглощается океаном и экосистемами суши.

Заместитель главы ВМО Ко Баррет предупреждает, что теперь человечество сталкивается с потенциальным «порочным кругом». По ее словам, само изменение климата может вскоре привести к тому, что экосистемы станут более крупными источниками парниковых газов.

Она отмечает, что лесные пожары могут выбрасывать в атмосферу больше углерода, в то время как более теплый океан может поглощать меньше CO2. Следовательно, больше CO2 может остаться в атмосфере и ускорить глобальное потепление. «Эти обратные климатические связи вызывают серьезную озабоченность у человеческого общества», — заключила Баррет.

Несмотря на глобальное обещание более 150 стран сократить выбросы метана на 30% в этом десятилетии, новые исследования показывают, что глобальные уровни метана выросли быстрыми темпами, достигнув самого высокого уровня за 800 тыс. лет. «Тенденция не может продолжаться, если мы хотим сохранить пригодный для жизни климат», — пишут исследователи в статье в Environmental Research Letters, опубликованной вместе с данными в Earth System Science Data.