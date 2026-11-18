Власти США и Южной Кореи предупредили пользователей Java о необходимости срочно установить обновления безопасности. Обнаруженные уязвимости могут позволить хакерам удаленно выполнять вредоносный код, а также вызывать сбои в работе компьютерных систем.

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В Южной Корее ситуация вызвала особую обеспокоенность. Во вторник администрация президента провела экстренное совещание с представителями профильных ведомств, чтобы обсудить меры по предотвращению возможных кибератак. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Java широко используется в государственных учреждениях, банках, крупных компаниях и даже военных структурах. Поэтому потенциальная эксплуатация уязвимостей может затронуть критически важную инфраструктуру.

Агентство США по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) также подчеркнуло необходимость незамедлительно устранить обнаруженные проблемы. При этом на момент публикации сообщения уязвимости не связывали с какими-либо недавними техническими сбоями.

Компания Oracle, которая развивает Java, 17 ноября выпустила обновление для комплекта разработки Java Development Kit (JDK), включающее исправления выявленных уязвимостей. Власти Южной Кореи призвали государственные организации и частные компании как можно скорее установить необходимые обновления.

Особенно высокие показатели использования Java зафиксированы в Южной Корее. Согласно исследованию компании JetBrains за 2021 год, на этот язык приходилось 53% использования языков программирования в стране против 30% в среднем по миру. В государственном секторе его доля, по данным правительственного исследования, проведенного в прошлом году, достигала 72%.

На фоне предупреждений об уязвимостях Java растет и общая обеспокоенность состоянием мировой кибербезопасности. В последние недели произошла серия технических сбоев, затронувших сервисы Microsoft, авиасообщение в США и банковские системы JPMorgan Chase. Кроме того, в прошлом месяце обнаружение критических уязвимостей в PHP привело к масштабным предупредительным отключениям сайтов и миллионам попыток взлома.

Дополнительные риски связывают с развитием искусственного интеллекта: специалисты отмечают, что хакеры могут использовать ИИ для проведения множества кибератак одновременно. В Японии, в свою очередь, заявили о планах создать специальную группу для моделирования кибератак с применением искусственного интеллекта и выявления слабых мест в технологических системах.

Специалисты рекомендуют организациям и разработчикам не откладывать установку обновлений Java, поскольку своевременное устранение уязвимостей остается одним из ключевых способов защиты от потенциальных кибератак.

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