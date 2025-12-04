Роскачество провело экспертизу популярных игрушек-брелоков Labubu, результаты которой выявили серьезные нарушения требований безопасности и качества. Исследование охватило 13 образцов, закупленных в различных точках продаж: на ведущих маркетплейсах, рынках, а также в розничных сетях «Детский мир» и «Летуаль». Ценовой диапазон проверенных товаров варьировался от 270 до 7 400 руб.

Unsplash

В ходе химического анализа в одном из образцов было обнаружено превышение допустимого уровня диоктилфталата (DEHP). Это токсичное вещество, используемое в качестве пластификатора, представляет значительную опасность для здоровья.

Диоктилфталат способен вызывать раздражение кожи и слизистых оболочек, а при системном воздействии — нарушать работу гормональной системы и негативно влиять на обмен веществ. Наибольший риск это вещество представляет для маленьких детей.

Помимо токсичного вещества проверка выявила и другие нарушения. На пяти игрушках отсутствовала обязательная маркировка, что противоречит техническим регламентам. У некоторых брелоков обнаружили производственные дефекты: неровные швы, разрывы и торчащие нитки.

Критичным оказалось и то, что ни одна из проверенных игрушек — ни оригиналы от Pop Mart, ни изделия других брендов — не имела сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность для потребителей.

Игрушка Labubu, представляющая собой монстрика с заячьими ушами, создана гонконгским дизайнером и выпускается компанией Pop Mart. Ее особая популярность, резко возросшая в 2025 году, во многом связана с маркетинговой механикой «слепых коробок» (blind box), когда покупатель не знает, какую именно фигурку он приобретает, и с активным продвижением в социальных сетях, особенно в TikTok.

Согласно данным Forbes, наибольший спрос на игрушки-брелоки Labubu наблюдался в первом полугодии 2025 года. За этот период в России продали 4,25 млн экземпляров на общую сумму около 3,6 млрд руб. Однако во второй половине года потребительский ажиотаж пошел на спад: уже в августе объемы продаж сократились на 52% в сравнении с июльскими показателями, а в сентябре снижение продолжилось, достигнув дополнительных 40%.