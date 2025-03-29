Миллиардер Илон Маск объявил о продаже соцсети Х своему ИИ-стартапу xAI. По его словам, стоимость xAI оценили в $80 млрд, а X — в $33 млрд ($45 млрд минус $12 млрд долга).

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«Будущее xAI и X взаимосвязано. Сегодня мы официально делаем шаг к объединению данных, моделей, вычислений, дистрибуции и талантов. Это объединение позволит раскрыть огромный потенциал, объединив передовые возможности и опыт xAI в области искусственного интеллекта с огромным охватом X», — написал Маск в своем аккаунте в соцсети.

Bloomberg отмечает, что в прошлом году Маск использовал соцсеть для продвижения Grok — чат-бота, разработанного компанией xAI, который частично обучался на сообщениях пользователей X.

Управляющий партнер Deepwater Asset Management и инвестор обеих компаний Маска Джин Манстер написал в Х, что сделка «имеет большой смысл», поскольку предоставляет xAI собственный набор данных, к которым у других компаний нет доступа. «Grok приносит мозги. X приносит дистрибуцию», – отметил он.

Стартап Маска конкурирует с другими ИИ-компаниями, в том числе OpenAI, соучредителем которой бизнесмен был до разрыва с ней. «У OpenAI есть мозги и распространение бренда (например, Apple), но нет данных, принадлежащих X. Долгосрочное преимущество: xAI», – добавил Манстер.

Илон Маск (Forbes оценивает его состояние в $342 млрд) приобрел компанию Twitter за $44 млрд и переименовал ее в X в 2022 году. С момента покупки Маск внес ряд нововведений в платформу, включая изменение политики контента, сокращение штата сотрудников более чем на половину, разрыв договоров с подрядчиками, введение платного подключения API и другие меры, направленные на увеличение прибыльности и эффективности компании

Приобретение Twitter и нововведения на платформе вызвали много споров и критики, но Маск утверждает, что его цель — создать платформу для свободы слова и обмена информацией, которая будет приносить пользу обществу.