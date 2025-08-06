OpenAI предложила федеральным ведомствам США корпоративную версию ChatGPT всего за $1 в год, рассчитывая ускорить внедрение искусственного интеллекта в госсекторе страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителей компании и Управление общих служб (GSA) США.

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OpenAI, а также Alphabet (Google) и Anthropic были одобрены в качестве поставщиков ИИ-решений на новом торговой площадке, предназначенной для масштабных госзакупок программного обеспечения. OpenAI предлагает ведомствам enterprise-версию ChatGPT, которая отличается повышенным уровнем конфиденциальности и безопасности.

Компания впервые предоставляет подобный продукт федеральным учреждениям по минимальной цене — $1 в год, что, по словам официального представителя GSA, стало самой большой скидкой среди аналогичных контрактов и первым подобным случаем на рынке искусственного интеллекта.

Ранее портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что компания Anthropic готова предложить американскому федеральному правительству доступ к своим продуктам, включая интеллектуального помощника Claude, также за $1.

По словам вице-президента OpenAI по работе с государственным сектором Джо Ларсона, цель инициативы — не обрести преимущества перед конкурентами, а способствовать массовому распространению ИИ в структурах федеральной власти.

OpenAI не будет использовать данные федеральных сотрудников для обучения своих моделей. Кроме того, как отметил Ларсон, продлевать контракт государственные структуры не обязаны.

Комиссар Федеральной службы закупок GSA Джош Грюнбаум отметил, что столь низкая цена объясняется желанием не обязывать правительство долгосрочно в условиях быстро меняющейся отрасли. При этом предложение по $1 относится только к самому чат-боту ChatGPT, а не к API, позволяющему создавать собственные приложения на базе продуктов OpenAI.

По информации компании, ChatGPT уже использует около 90 тыс. государственных служащих на разных уровнях с 2024 года.