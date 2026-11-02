Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC, технологическая компания G42 и OpenAI заключили о внедрении передовых технологий искусственного интеллекта в деятельность государственной энергетической компании. Документ подписали в понедельник в рамках международной энергетической конференции ADIPEC, которая проходит в Абу-Даби.

Brecht Corbeel, Unsplash

Благодаря соглашению ADNOC станет первой компанией в энергетическом секторе, которая внедрит передовые разработки OpenAI. Об этом заявил генеральный директор ADNOC Султан Аль Джабер.

По словам главы OpenAI Сэма Альтмана, технологии компании помогут решать наиболее сложные и важные задачи ADNOC. Он также отметил, что развитие искусственного интеллекта напрямую зависит от доступности энергетических ресурсов: для работы современных ИИ-моделей необходимы значительные вычислительные мощности и инфраструктура.

«Энергетика» — одна из ключевых проблем, с которыми сталкивается OpenAI, подчеркнул Альтман. Он добавил, что физическая инфраструктура, необходимая для работы ИИ, становится одним из главных факторов, определяющих стоимость и масштабы развития этой технологии.

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О соглашении объявили во время встречи Альтмана с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бин Мохаммедом бин Зайедом Аль Нахайяном. Глава OpenAI назвал сделку еще одним важным шагом в укреплении сотрудничества компании с ОАЭ.

Новое соглашение стало частью более масштабного технологического партнерства OpenAI с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Компания участвует в проекте по строительству в стране центра обработки данных для искусственного интеллекта мощностью 5 ГВт. Он станет одним из крупнейших подобных объектов за пределами США и создается совместно с американскими технологическими компаниями.

Кроме того, OpenAI заключила соглашения с инвестиционными структурами Абу-Даби, включая суверенный фонд Mubadala и подразделение G42 — Inception42. Стороны намерены использовать ИИ для анализа инвестиций, поиска перспективных возможностей и оценки рисков.

По данным Reuters, OpenAI также ведет переговоры о привлечении новых инвестиций, в том числе от базирующейся в Абу-Даби компании MGX. Это происходит на фоне подготовки к возможному выходу на публичный рынок конкурента компании — Anthropic.

Таким образом, сотрудничество с ADNOC открывает новое направление применения искусственного интеллекта — не только в разработке программных продуктов, но и непосредственно в управлении энергетической инфраструктурой и производственными процессами.

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