Торгово-промышленная палата Дубая Dubai Chambers запустила платформу Chamber AI Hub, где компании могут подключать готовых ИИ-агентов для административных и операционных задач. По заявлению палаты, это первый маркетплейс агентного ИИ, который создала организация такого типа. Агенты выполняют задачи самостоятельно, без пошагового управления со стороны сотрудника.

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На старте в каталоге 22 специализированных агента, которые разделены на семь функций: комплаенс, закупки, операции, финансы, продажи, управление персоналом и логистика. Палата планирует довести их число до 100.

Агенты решают прикладные задачи: оценивают поставщиков, проверяют договоры, сверяют счета, готовят коммерческие предложения, отбирают резюме кандидатов и ранжируют потенциальных клиентов по вероятности сделки.

Перед внедрением компании могут проверить агента в тестовой среде. Платформа выдает вводные бесплатные кредиты, дальше действуют подписки с оплатой по объему использования.

В сервис встроены оценка готовности компании к внедрению ИИ и панели для контроля использования, расходов и результативности. Отдельный административный портал позволяет руководителям следить за тем, как команды работают с агентами.

Запуск новой платформы — часть двухлетней программы Dubai Chambers, которая рассчитана на то, чтобы помочь более чем 295 тыс. частных компаний освоить технологии агентного ИИ. В рамках программы палата обучит 14 тыс. компаний встраивать такие технологии в рабочие процессы. Инициатива, по формулировке организаторов, поддерживает усилия Дубая по ускорению внедрения агентного ИИ в частном секторе.

Председатель Dubai Chambers Султан бин Саид аль-Мансури заявил, что успех перехода на ИИ-агентов определяется не самим фактом внедрения технологии, а тем, насколько эффективно компании решают с ее помощью реальные бизнес-задачи.



Dubai Chambers работает как некоммерческая государственная организация. Ранее палата объявила о международном чемпионате по созданию ИИ-агентов с призовым фондом более 2,5 млн дирхамов ОАЭ и о программе обучения 14 тыс. компаний. Независимых оценок эффективности маркетплейса, данных о числе подключенных компаний и стоимости подписок организация не приводит.

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