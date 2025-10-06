OpenAI и AMD объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого последняя поставит первой до 6 ГВт вычислительной мощности (примерно как 6 крупных атомных или газовых электростанций) с использованием графических процессоров Instinct MI450. Партнерство начнется с развертывания 1 гигаватта в 2026 году, что примерно равно по мощности 3 млн средних электрочайников, работающих одновременно.

Соглашение включает также опцион для OpenAI на приобретение до 160 миллионов акций AMD по цене $0,01 за акцию при достижении определенных технических и коммерческих целей. Руководители обеих компаний подчеркнули, что партнерство направлено на создание масштабной инфраструктуры ИИ, которая будет способствовать развитию всей экосистемы и повышению вычислительных возможностей передовых проектов.

По словам Лизы Су, председателя и CEO AMD, сотрудничество объединяет лучшие возможности обеих компаний и позволит строить высокопроизводительные решения для ИИ на глобальном уровне. Сэм Альтман, CEO OpenAI, добавил, что лидерство AMD в области чипов для центров обработки данных позволит OpenAI быстрее разрабатывать и внедрять инновационные модели, приносящие реальные преимущества пользователям.

Финансово партнерство открывает для AMD перспективу получения десятков миллиардов долларов дохода и положительно отразится на показателях прибыли на акцию. Для OpenAI это значит доступ к самым современным вычислительным мощностям, необходимых для обучения моделей нового поколения и расширения масштабов коммерческого применения ИИ.

AMD активно конкурирует с Nvidia, наращивая мощности для ИИ, а OpenAI демонстрирует стремление ускорять прогресс через стратегические партнерства. Опыт подобных сделок показывает, что наличие современной инфраструктуры является критическим фактором для быстрого внедрения передовых технологий и международной конкуренции.

Эксперты отмечают, что сотрудничество OpenAI и AMD может ускорить развитие экосистемы ИИ и способствовать распространению технологий в смежных областях — от облачных сервисов до робототехники и генеративного контента. Кроме того, подобные инициативы подталкивают крупные компании к обновлению своих центров обработки данных и повышению стандартов эффективности.