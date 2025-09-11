Компании OpenAI и Oracle, по сообщениям, заключили одну из крупнейших сделок в истории облачных вычислений. OpenAI обязалась приобрести у Oracle вычислительные мощности на сумму $300 млрд в течение пяти лет, начиная с 2027 года. Этот шаг подчеркивает колоссальную потребность лидера в области ИИ в ресурсах для обучения и работы своих моделей.

BoliviaInteligente/Unsplash

Проблема, с которой сталкивается OpenAI — это нехватка вычислительных мощностей для удовлетворения растущего спроса на ее продукты, такие как ChatGPT, и для разработки новых, еще более мощных моделей, как GPT-5. Решение — диверсификация поставщиков облачных услуг. Несмотря на тесное партнерство с Microsoft, OpenAI все активнее ищет альтернативы.

Сделка с Oracle является продолжением сотрудничества, начавшегося еще летом 2024 года. В январе OpenAI уже сделала шаги по уходу от эксклюзивного использования Microsoft Azure. Этот новый контракт является частью более крупного проекта Stargate, в рамках которого OpenAI, SoftBank и Oracle планируют инвестировать $500 млрд в строительство дата-центров в США в ближайшие четыре года.

Эта новость вызвала резкий рост акций Oracle, на фоне чего состояние сооснователя компании Ларри Эллисона выросло до $387.6 млрд — разрыв между ним и Илоном Маском сократился до $50 млрд.

OpenAI также, по слухам, заключила облачную сделку с Google, что еще раз подтверждает ее стратегию «собирать все доступные ресурсы».