Во вторник OpenAI объявила в своем блоге о планах приобрести стартап по тестированию продуктов Statsig и назначить его основателя и CEO Виджая Раджи на должность технического директора по приложениям.

Mariia Shalabaieva, Unsplash

Представитель OpenAI Кайла Вуд рассказала TechCrunch, что компания заплатит за Statsig $1,1 млрд в рамках сделки по покупке всех акций. Это одно из крупнейших приобретений в истории OpenAI, несмотря на текущую оценку компании в $300 млрд.

Покупка станет ключевым этапом развития подразделения приложений OpenAI, которое возглавляет бывший CEO Instacart Фиджи Симо, недавно присоединившаяся к компании. Виджай Раджи будет подчиняться Симо и курировать разработку продуктов для ChatGPT, инструмента Codex и будущих приложений. OpenAI подчеркивает, что внедрение экспериментальной платформы Statsig позволит ускорить процесс создания новых продуктов во всем подразделении.

В связи с приходом Раджи в компании происходят изменения в руководстве. Директор по продуктам Кевин Вейл станет вице-президентом новой группы OpenAI for Science, целью которой станет создание научной платформы на базе ИИ для ускорения открытий. Вейл будет сотрудничать с исследователем OpenAI Себастьеном Бубеком, ранее вице-президентом по ИИ в Microsoft.

Тем временем руководитель инженерного отдела Шринивас Нараянан займет должность технического директора по B2B-приложениям и будет работать напрямую с операционным директором OpenAI Брэдом Лайткапом, курирующим корпоративное взаимодействие.

OpenAI также сообщила, что покупка Statsig ожидает одобрения регуляторов. После завершения сделки все сотрудники стартапа войдут в состав OpenAI, но сама Statsig продолжит работать независимо и обслуживать клиентов из своего офиса в Сиэтле.