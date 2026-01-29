Компания OpenAI, известная по ChatGPT, работает над созданием собственной социальной сети. По данным источников, основной целью проекта является кардинальное решение проблемы автоматизированных аккаунтов (ботов), которая, по мнению разработчиков, сильно ухудшила качество дискуссий в существующих соцсетях, в частности, в X (бывший Twitter).

Как сообщают инсайдеры, платформа, которая пока находится на ранней стадии разработки, изначально задумывается как пространство исключительно для реальных людей. Это потенциально может стать ключевым преимуществом для OpenAI, стремящейся перенести успех своих вирусных продуктов, таких как ChatGPT и Sora, в социальную сферу.

Разработкой занимается небольшая группа специалистов численностью менее десяти человек. Одной из рассматриваемых технологий является строгая биометрическая верификация личности пользователей. Среди обсуждаемых методов называются использование Apple Face ID или сканера World Orb — устройства для сканирования радужной оболочки глаза, разработанного компанией Tools for Humanity, которую также основал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Подобный подход мог бы гарантировать, что за каждым аккаунтом стоит реальный человек, что является отличием от текущих практик крупных платформ вроде Facebook* или LinkedIn, которые обычно ограничиваются подтверждением номера телефона, электронной почты или анализом поведения. В то же время эксперты по защите данных предупреждают о серьёзных рисках, связанных с использованием неизменяемых биометрических данных, таких как отпечаток радужки, которые в случае утечки могут иметь непредсказуемые последствия для приватности.

Конкретные функциональные особенности и способы интеграции новой соцсети в экосистему OpenAI пока не раскрываются. Источники предполагают, что пользователи, вероятно, смогут применять инструменты искусственного интеллекта компании для генерации контента прямо внутри платформы, например, создавая изображения или видео. Это направление уже развивают конкуренты: например, в Instagram* от Meta* уже внедрена функция создания изображений с помощью ИИ.

Сроки возможного запуска проекта остаются неизвестными, и его концепция может существенно измениться до публичного релиза, предупреждают инсайдеры.

Инициатива может быть связана с личной позицией Сэма Альтмана, который является активным пользователем X и неоднократно публично выражал разочарование из-за растущего количества ботов и контента, созданного ИИ, в этой социальной сети. В своих постах он отмечал, что активность, управляемая большими языковыми моделями, делает общение менее аутентичным.

Однако, если OpenAI решится на запуск, ей предстоит столкнуться с жесткой конкуренцией на уже сформированном рынке. Помимо X, это такие гиганты, как Instagram и TikTok, а также активно растущие альтернативы вроде Threads от Meta и децентрализованной сети Bluesky. Как отмечают эксперты, гонка за внедрение возможностей ИИ в социальные платформы уже началась, и синтетический контент становится все более распространенным явлением.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — запрещена на территории России решением суда по основаниям осуществления экстремистской деятельности

