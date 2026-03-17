Энциклопедия Britannica и издательство Merriam-Webster подали в суд иск к OpenAI, обвинив компанию в незаконном использовании своих статей для обучения ChatGPT.

По версии истцов, OpenAI использовала почти 100 тыс. онлайн-статей Britannica и словаря Merriam-Webster для обучения своих больших языковых моделей (LLM) без разрешения. Издатели обвиняют компанию в создании контента, содержащего полные или частичные дословные копии их материалов, а также в использовании статей в процессе генерации с поддержкой поиска (RAG) в ChatGPT. Этот инструмент сканирует веб-сайты и базы данных для обновления информации при ответах на запросы. Britannica также утверждает, что OpenAI нарушает закон о товарных знаках, создавая ложные «галлюцинации», которые приписываются издателю.

В иске отмечается, что ChatGPT лишает веб-издателей дохода, генерируя ответы, которые напрямую конкурируют с их контентом. Britannica подчеркивает, что галлюцинации ChatGPT могут подорвать доступ общественности к качественной и достоверной информации.

Компания Britannica присоединилась к ряду других издателей, включая The New York Times, Ziff Davis и более десятка газет из США и Канады, которые уже подали иски против OpenAI. При этом аналогичный иск Britannica против Perplexity пока находится на рассмотрении.

В декабре журналист The New York Times и автор книги «Горькая правда» (Bad Blood) подал в суд на компании xAI, Anthropic, Google, OpenAI и Perplexity. Иск был подан из-за того, что эти компании использовали книги, защищенные авторским правом, для обучения своих систем искусственного интеллекта без разрешения правообладателя.

