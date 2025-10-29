Компания OpenAI и Microsoft объявили о завершении реструктуризации, которая позволит создателю ChatGPT перейти от некоммерческой модели к публичной и привлечь капитал для реализации амбициозных планов гендиректора Сэма Альтмана. Об этом пишет Reuters. Сделка превращает компанию стоимостью $500 млрд в общественно-полезную корпорацию (OpenAI Group PBC), контролируемую некоммерческой компанией (OpenAI Foundation). В США общественно-полезная корпорация — это коммерческая структура.

Альтман заявил, что первичное публичное размещение акций — наиболее вероятный сценарий развития компании, учитывая масштаб необходимых инвестиций в обучение и создание систем искусственного интеллекта. Вместе с главным научным сотрудником Якубом Пахоцки он представил планы трансформации OpenAI из продуктовой компании в платформу, на базе которой другие смогут создавать собственные инструменты и сервисы.

Новая структура снимает ограничения на привлечение капитала и получение вычислительных ресурсов от Microsoft, действовавшие с момента заключения соглашения между компаниями в 2019 году. Эти лимиты стали источником напряженности после того, как ChatGPT приобрел массовую популярность три года назад. Обсуждения реструктуризации начались после временного отстранения Альтмана в конце 2023 года, что выявило ограничения необычной структуры стартапа для инвесторов и партнеров.

Microsoft сохранит 27-процентную долю в новой OpenAI Group PBC и останется значимым игроком в будущем компании. При этом техногигант больше не будет иметь преимущественного права на предоставление вычислительных мощностей OpenAI и прав на потребительское оборудование, производимое партнером. OpenAI продолжит делиться примерно 20% выручки с Microsoft в течение нескольких лет, сообщили источники Reuters.

Microsoft инвестировала в OpenAI $13,8 млрд, а ее доля теперь оценивается примерно в $135 млрд, что означает почти десятикратную доходность.

Альтман сообщил о финансовых обязательствах OpenAI в размере $1,4 трлн на строительство инфраструктуры дата-центров мощностью около 30 гигаватт в ближайшие несколько лет. В перспективе компания хочет создать центр обработки данных, способный производить один гигаватт энергии в неделю. Каждый гигаватт обходится в $50 млрд, и Альтман намерен снизить эту цифру до $20 млрд.