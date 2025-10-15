Одиннадцать потребителей подали в федеральный суд Сан-Франциско коллективный иск против Microsoft, обвиняя компанию в нарушении антимонопольного законодательства из-за ее эксклюзивного партнерства с OpenAI, пишет Reuters. Они утверждают, что производитель софта использовал свое влияние и инвестиции — свыше $13 млрд — чтобы ограничить доступ к вычислительным ресурсам, и тем самым подняла цены на подписки ChatGPT и ухудшила качество услуги.

Unsplash

Суть претензий — в части эксклюзивности: по данным иска, Microsoft договорилась с OpenAI о предоставлении Azure как единственной инфраструктурной платформы, что фактически ограничивало конкуренцию со стороны других облачных провайдеров. Позже OpenAI начала приобретать вычислительные мощности у Google, но истцы заявляют, что прежние ограничения продолжают влиять на рынок.

Microsoft в ответ заявляет, что партнерство с OpenAI способствует созданию инноваций, здоровой конкуренции и ответственному развитию ИИ. OpenAI комментировать иск не стала. Впрочем, она соответчиком по заявлению и не является.

Истцы просят возмещение ненадлежащих платежей, начиная с ноября 2022 года (то есть прямо с момента публичного запуска ChatGPT), и судебный запрет на повторное применение подобных ограничений.

Для российского пользователя и разработчика ИИ этот иск интересен тем, что ставит вопрос: насколько крупные технологические игроки могут диктовать условия инфраструктуры и цен на ИИ-услуги. Если Microsoft удастся доказать, что ограничение доступа к облачным ресурсам — нарушение конкуренции, это может повлиять на правила игры для всех сервисов ИИ в будущем.

За рубежом это не первый такой кейс: в ЕС уже обсуждаются риски нарушения конкуренции в индустрии ИИ и облачных платформ. Компании вроде Nvidia, OpenAI и Microsoft уже привлекают внимание антимонопольных органов в разных регионах.

Если иск будет признан обоснованным, это может привести к обязательству разделять инфраструктуру, снижению цен на ИИ-услуги и более открытому доступу к вычислительным мощностям — что может быть выгодно для независимых стартапов и конечных пользователей.