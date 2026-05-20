OpenAI объявила о запуске первой лаборатории прикладного искусственного интеллекта за пределами США. Новое подразделение откроется в Сингапуре и станет одним из главных зарубежных проектов компании.

Getty Images, Unsplash

Сингапурская лаборатория будет работать как исследовательско-инженерный центр. Ее задача — создавать и внедрять прикладные ИИ-решения для бизнеса, государства и других пользователей.

О проекте сообщило Министерство цифрового развития и информации Сингапура. В ведомстве считают, что новая лаборатория поможет развивать ИИ-экосистему страны и региона.

По данным властей, в ближайшие несколько лет штат OpenAI в Сингапуре должен вырасти примерно до 200 человек. Компания планирует вложить в развитие площадки более 300 млн сингапурских долларов (около $235 млн).

Среди основных направлений сотрудничества — развитие прикладных ИИ-решений, подготовка специалистов и расширение доступа к технологиям для граждан, бизнеса и государственного сектора.

В министерстве отметили, что партнерство укладывается в стратегию Сингапура по развитию экономики с помощью искусственного интеллекта и усилению роли страны как регионального ИИ-хаба.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.