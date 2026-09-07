OpenAI выпустила в Индии ко Дню учителя рекламную кампанию о школьниках, которые используют ChatGPT для домашних заданий. В центре ролика — разница между безупречно сформулированным ответом и реальным пониманием темы: учителю достаточно задать дополнительный вопрос, чтобы она стала заметна.

Getty Images, Unsplash

Ролик «Учителя знают больше, чем вы думаете» вышел 5 сентября — в отмечаемый в Индии День учителя. Кампанию OpenAI подготовила вместе с креативным агентством The New Thing. В видео разыгрываются знакомые школьные ситуации: ученики сдают непривычно хорошо написанные работы или уверенно воспроизводят сложные объяснения, но теряются после простого дополнительного вопроса и не могут пересказать ответ своими словами.

Юмор строится на уверенности школьников, что найденный с помощью ChatGPT короткий путь останется незамеченным. Но учителя знают привычную лексику, манеру письма и уровень подготовки каждого ученика, поэтому внезапно безупречный ответ скорее выдает несоответствие, чем скрывает его. Шутка работает без прямых обвинений в списывании: преподавателю достаточно попросить автора работы немного отойти от заготовленного текста.

Читайте также Более трети текстов в интернете после запуска ChatGPT написаны с помощью ИИ — исследование

Получить ответ — не то же самое, что понять его

Ролик не превращает ChatGPT и учителя в соперников и не призывает школьников отказаться от ИИ. Граница проходит между двумя сценариями: использовать нейросеть, чтобы разобраться в материале, или поручить ей всю работу и забрать готовый результат. В первом случае ChatGPT становится учебным инструментом, во втором — заменяет собственные усилия ученика.

Одна и та же нейросеть позволяет действовать по-разному. Можно попросить ChatGPT решить задачу и перенести готовый ответ в тетрадь. А можно разобрать решение по шагам, выяснить, почему работает выбранный способ, ответить на проверочные вопросы и получить похожее задание для самостоятельной практики. В обоих случаях инструмент остается тем же — меняется степень участия самого ученика.

В первом случае готовый результат появляется практически без участия ученика. Во втором он использует ChatGPT как цифрового репетитора: следует за логикой решения, отвечает на вопросы и проверяет, действительно ли понял тему.

На этой разнице держится и финальная шутка ролика. ChatGPT способен за несколько секунд подготовить аккуратный и убедительный ответ, но учитель помнит, как конкретный ученик обычно рассуждает, подбирает слова и объясняет материал. Поэтому педагог оценивает не только сданную работу, но и то, способен ли ее автор самостоятельно воспроизвести ход мысли.

OpenAI меняет роль ChatGPT

Кампания перекликается с изменениями, которые OpenAI начала вводить для несовершеннолетних пользователей ChatGPT. В августе компания представила отдельную версию ChatGPT for Teens, рассчитанную на обучение, развитие критического мышления и более безопасное использование ИИ. Пользователи от 13 до 17 лет, а также те, кого система определит как несовершеннолетних, переводятся в нее автоматически.

Один из ключевых инструментов ChatGPT for Teens — режим обучения, который вместо немедленной выдачи решения задает наводящие вопросы, предлагает пошаговые подсказки и проверяет понимание материала. Подросткам также доступны викторины, учебные визуализации и расписание, в котором этот режим включается автоматически. Отдельная функция распознает попытку быстро получить готовую домашнюю работу и предлагает перейти к совместному разбору задачи.

В таком контексте кампания ко Дню учителя считывается как визуальное продолжение продуктового подхода OpenAI. Ролик не устанавливает правила использования ChatGPT, но проводит ту же границу: ИИ может объяснять, давать задания для практики и помогать проверять ответ, однако ученик должен оставаться участником процесса, а не только получателем готового текста.

В финале остается один практический вопрос: сможет ли ученик без ChatGPT объяснить работу, которую сдал под своим именем? Нейросеть способна подготовить текст, найти решение и подобрать убедительные формулировки, но она не продемонстрирует понимание вместо человека, когда учитель задаст дополнительный вопрос. Именно в этот момент короткий путь к готовому ответу перестает работать.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.