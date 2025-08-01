Компания OpenAI анонсировала запуск Stargate Norway — своей первой инициативы по созданию дата-центра для ИИ в Европе. Проект является частью глобальной программы OpenAI for Countries, которая должна решить проблему нехватки вычислительных мощностей для развития ИИ на континенте. Это одна из самых амбициозных инвестиций в ИИ-инфраструктуру в Европе на сегодняшний день.

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Дата-центр будет расположен в норвежском городе Нарвик. Выбор места не случаен: регион обладает избытком гидроэнергии, что обеспечивает низкую стоимость электричества, а холодный климат идеально подходит для охлаждения оборудования. Это позволяет создать мощный и в то же время экологически устойчивый объект, который будет полностью работать на возобновляемой энергии.

Проект реализуется в партнерстве с провайдером ИИ-инфраструктуры Nscale и промышленной компанией Aker. Начальная мощность дата-центра составит 230 МВт с планами по расширению до 520 МВт. К концу 2026 года планируется установить 100 тыс. графических процессоров Nvidia, с последующим значительным увеличением их числа. OpenAI выступит якорным клиентом этого дата-центра.

Избыточные мощности будут доступны государственным и частным пользователям в Великобритании, странах Северной Европы и Скандинавии. Это ускорит развитие европейской экосистемы ИИ и поможет Норвегии в достижении ее целей по развитию собственного ИИ.

Stargate Norway — это второй крупный инфраструктурный проект OpenAI после запуска Stargate UAE в ОАЭ. Он отражает растущее сотрудничество компании с правительствами по всему миру. OpenAI также изучает возможности для участия в инициативе ЕС по созданию «гигафабрик ИИ».

Ранее поступала информация о том, что планы по развитию проекта Stargate затормозились и на данный момент на территории США не начато строительство ни одного датацентра компании.