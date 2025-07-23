Амбициозный американский проект Stargate, запущенный OpenAI и SoftBank, почти не движется с места. Инициатива была призвана кардинально обновить инфраструктуру искусственного интеллекта в США. С момента анонса в январе не было построено или даже согласовано ни одного дата-центра. Громкие планы по инвестициям в $100 млрд в 2025 году сменились скромной целью — построить небольшой дата-центр в Огайо к концу года.

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Изначально Stargate позиционировался как проект по строительству дата-центров на $500 млрд к 2029 году. Его запуск проходил в Белом доме с участием президента Дональда Трампа, главы OpenAI Сэма Альтмана и руководителя SoftBank Масаеси Сона. Компании обязались вложить по $18 млрд. Однако другие партнеры, такие как Oracle и MGX из ОАЭ, пока не дали конкретных инвестиционных обещаний.

Основная проблема заключается в разногласиях между OpenAI и SoftBank. По данным The Wall Street Journal, партнеры не могут договориться о ключевых вопросах, например о местах строительства. Камнем преткновения стало использование земель, контролируемых SB Energy — энергетической компанией, связанной с SoftBank. До сих пор нет обязывающих соглашений о роли Oracle или MGX в проекте.

Из-за промедления OpenAI начала действовать самостоятельно. Компания остро нуждается в вычислительных мощностях и не может ждать. Сэм Альтман активно заключает собственные сделки для обеспечения компании графическими процессорами (GPU). Это показывает, что OpenAI готова идти своим путем для достижения стратегических целей, даже в обход первоначальных договоренностей с партнерами.

В итоге OpenAI заключила крупную сделку с Oracle на 4,5 ГВт мощности дата-центров. Это эквивалентно потребностям в электроэнергии 4 млн домов в США. Соглашение обойдется OpenAI более чем в $30 млрд в год. Вместе с другой сделкой, с компанией CoreWeave, OpenAI уже обеспечила себя почти таким же объемом мощностей, который должен был предоставить Stargate в этом году.