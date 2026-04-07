OpenAI предложила комплекс мер для смягчения экономических последствий развития ИИ — от налога на автоматизацию до четырехдневной рабочей недели без снижения зарплаты, сообщает Business Insider.
Компания представила пакет предложений, направленных на смягчение социально-экономических последствий развития ИИ.
В документе под названием Industrial Policy for the Intelligence Age OpenAI утверждает, что технологии ИИ, возможно, уже движутся к уровню «сверхинтеллекта», способного превосходить людей в большинстве задач.
Ключевые элементы предложенного плана:
OpenAI подчеркивает необходимость комплексного подхода: модернизации налоговой системы, укрепления социальных гарантий, а также стимулирования работодателей и профсоюзов, чтобы работники не остались в стороне от выгод автоматизации.
Однако противники инициатив предупреждают, что подобные меры могут вызвать серьезные дискуссии о роли государства, перераспределении богатства и границах вмешательства в экономику, особенно на фоне того, что ИИ уже начинает менять рынки труда и доходы крупных технологических компаний.
Документ также включает дополнительные меры по смягчению влияния ИИ на экономику и общество. В частности, предлагается расширить социальную поддержку — например, запустить программы быстрого реагирования для уязвимых групп. Также речь идет о развитии инфраструктуры, включая электрические сети, чтобы справляться с растущими нагрузками от ИИ, и о стимулировании работодателей улучшать условия труда и соцпакеты, включая переносимые выплаты при смене работы.
