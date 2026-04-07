OpenAI предложила комплекс мер для смягчения экономических последствий развития ИИ — от налога на автоматизацию до четырехдневной рабочей недели без снижения зарплаты, сообщает Business Insider.

Компания представила пакет предложений, направленных на смягчение социально-экономических последствий развития ИИ.

В документе под названием Industrial Policy for the Intelligence Age OpenAI утверждает, что технологии ИИ, возможно, уже движутся к уровню «сверхинтеллекта», способного превосходить людей в большинстве задач.

Ключевые элементы предложенного плана:

Налог на роботов и автоматизированный труд — перенос налоговой нагрузки с доходов от человеческого труда на прибыль корпораций и доходы от капитала, создаваемого ИИ;

Public Wealth Fund — специальный фонд, куда предлагается направить средства от этих налогов и инвестиции в ИИ‑отрасль, последующим распределением средств между гражданами в виде дивидендов;

Четырехдневная рабочая неделя — поддержка перехода к 32-часовой неделе без снижения зарплаты, чтобы работники могли больше отдыхать и получать выгоду от роста продуктивности ИИ.

OpenAI подчеркивает необходимость комплексного подхода: модернизации налоговой системы, укрепления социальных гарантий, а также стимулирования работодателей и профсоюзов, чтобы работники не остались в стороне от выгод автоматизации.



Однако противники инициатив предупреждают, что подобные меры могут вызвать серьезные дискуссии о роли государства, перераспределении богатства и границах вмешательства в экономику, особенно на фоне того, что ИИ уже начинает менять рынки труда и доходы крупных технологических компаний.

Документ также включает дополнительные меры по смягчению влияния ИИ на экономику и общество. В частности, предлагается расширить социальную поддержку — например, запустить программы быстрого реагирования для уязвимых групп. Также речь идет о развитии инфраструктуры, включая электрические сети, чтобы справляться с растущими нагрузками от ИИ, и о стимулировании работодателей улучшать условия труда и соцпакеты, включая переносимые выплаты при смене работы.

