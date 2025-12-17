OpenAI запустила модель ChatGPT Images, созданную на базе новейшей архитектуры GPT-5.2. Теперь знаменитый ассистент научился не только общаться, но и генерировать изображения, используя передовые возможности ИИ.

Freepik

Эта модель создает и точно редактирует картинки по текстовым запросам, уделяя особое внимание сохранению каждой детали. Разработчики заявили, что скорость генерации выросла в четыре раза по сравнению с предыдущими версиями, а сами изображения стали более реалистичными и предсказуемыми — нейросеть теперь точнее воплощает то, что вы задумали.

Параллельно с этим OpenAI представила обновленный интерфейс для работы с изображениями, который уже доступен большинству пользователей. Для корпоративных клиентов доступ откроют чуть позже, но обычные пользователи могут опробовать новинку с 16 декабря.

Прочитайте также OpenAI выпустила GPT-5.2 в борьбе за лидерство с Google

Запуск ChatGPT Images стал частью масштабного обновления — на прошлой неделе компания анонсировала саму модель GPT-5.2, которая стала лучше справляться с созданием таблиц, подготовкой презентаций, написанием кода, распознаванием изображений и работой со сложными многоэтапными проектами.

OpenAI начала путь в мир генеративной графики еще в 2022 году с нейросети DALL-E.